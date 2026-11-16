الولايات المتحدة وحلفاؤها يطلقون تحركا مشتركا لتأمين سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي

اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها، من بينهم اليابان وأستراليا والمملكة المتحدة، على إعداد قائمة مشتركة بالتقنيات الأساسية وسلاسل التوريد الداعمة للذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز حمايتها وتأمين استمرارية إمداداتها في ظل المنافسة المتزايدة مع الصين.

ويأتي هذا الاتفاق قبيل لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ونظيره الصيني، تشي جين بينج على هامش انعقاد "منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ" (أبيك) في مدينة شينجين.

ومن المقرر أن يصل ترامب غدا الثلاثاء، قرب اختتام القمة، وهي زيارة ستتضمن اجتماعاً مع قادة دول الرباعية الهند واليابان وأستراليا - وهو أول اجتماع من نوعه في ولايته الثانية.

وصرح وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية، جاكوب هيلبيرج، لصحيفة "فاينانشيال تايمز" بأن العديد من الدول وقعت أيضاً على "إعلان سان فرانسيسكو بشأن الأسس الآمنة للازدهار المستدام".

ومن المقرر أن تنضم ألمانيا، والسويد، وهولندا والمفوضية الأوروبية إلى الاتفاقية الأسبوع المقبل.

وقالت الصحيفة إن هذا الاتفاق يعد أحدث خطوة ضمن مبادرة "باكس سيليكا"، وهي جهد تقوده الولايات المتحدة، التي تستهدف تعزيز مرونة سلاسل التوريد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بدءاً من الرقائق الإلكترونية والمعادن الحيوية وصولاً إلى الطاقة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تكثف فيه واشنطن وشركاؤها تعاونهم لمواجهة المنافسة المتزايدة والتدافع الاقتصادي من جانب الصين، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال هيلبيرج: "قد تتوزع المعرفة التقنية اللازمة لتصميم رقاقة ما، والآلات المستخدمة في تصنيعها، والموانئ التي تُشحن عبرها، على دول مختلفة. وما يجعل ’إعلان سان فرانسيسكو‘ تاريخياً هو اتفاق شركاء ’باكس سيليكا‘ على اعتبار أمن هذه التقنيات والبنية التحتية الداعمة لها مسؤولية مشتركة".

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت الصين بعدم الالتزام ببنود هدنة الحرب التجارية التي توصل إليها الزعيمان في أواخر عام 2025.

وأوضح هيلبيرج أن الاتفاقية ستساعد الدول على التوصل إلى توافق حول ماهية التقنيات الحساسة والبنية التحتية الحيوية لما أسماه ترامب "الذكاء الفائق"، مضيفاً أن ذلك سيسهل تبادل المعلومات المهمة حول المواقع التي تحتاج فيها سلاسل التوريد إلى تنويع مصادرها.

وينص الإعلان على أن "الأمن الاقتصادي ركيزة أساسية للأمن القومي"، مؤكداً أنه لا يمكن لأي دولة أن تنعم بالأمان دون حماية "أنظمتها وتقنياتها الحيوية من الأطراف التي قد تلحق بها الضرر".

تجيء هذه الاتفاقية ضمن مساع أمريكية عديدة تستهدف تعزيز سلاسل التوريد وتنويعها في المجالات التي تسيطر فيها الصين على مفاصل حيوية، ولاسيما هيمنتها على المعادن الأرضية النادرة. وقبيل انعقاد قمة ترامب وتشي، دعت واشنطن الصين إلى زيادة صادراتها من العناصر الأرضية النادرة، سواء إلى الولايات المتحدة أو إلى حلفائها، بمن فيهم اليابان.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن "عصر الذكاء الاصطناعي (باكس سيليكا) يدخل مرحلة جديدة"، مضيفةً: "لا يمكن لأي دولة أن تُؤَمِن بمفردها ركائز عصر الذكاء الاصطناعي، كما أن الازدهار الذي يتيحه هذا العصر لن يكون مستداماً إلا بقدر متانة سلاسل التوريد والبنية التحتية التي يقوم عليها".

وأشار البيان إلى أن الدول الموقعة ستكثف جهودها لحماية التقنيات الحساسة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي قد يؤدي سرقتها أو نقلها بطرق غير مشروعة أو الاستيلاء عليها من قبل أطراف معادية، إلى منحهم ميزة عسكرية أو استخباراتية ملموسة.

كما ستعمل الدول الموقعة على "ميثاق سان فرانسيسكو" للذكاء الاصطناعي على تشكيل مجموعات عمل لمعالجة مجموعة من القضايا الرامية إلى تعزيز سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إنشاء مراكز اقتصادية لجذب الاستثمارات في هذا المجال.