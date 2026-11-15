نائب يشيد بتوجه مصر نحو توطين صناعة السيارات والبطاريات والمحركات

أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإعلان وزير الصناعة بأن مصر تخطو نحو توطين صناعة السيارات والبطاريات والمحركات.

وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية على غرار مشروع رأس الحكمة؛ يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وكان قد كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تحركات الدولة لتوطين صناعة السيارات في مصر، مؤكدًا أن استراتيجية الوزارة تركز على تطوير الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء صناعة سيارات قوية وزيادة المكون المحلي.

وأوضح وزير الصناعة، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» عبر فضائية «MBC مصر»، أن برنامج توطين صناعة السيارات يستهدف تحفيز الشركات والمصنعين على الاستثمار في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن هناك اتفاق مع شركة CITL الصينية للعمل على توطين صناعة البطاريات داخل مصر.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا بتأهيل وتدريب الشباب وإعداد كوادر فنية متخصصة قادرة على العمل في صناعة السيارات، بما يدعم خطط التوسع في الإنتاج المحلي.

وأشار “هاشم” إلى أن ملف تصنيع المحركات محليًا يأتي ضمن أولويات العمل، كاشفًا عن وجود مفاوضات مع إحدى الشركات الكبرى بشأن تنفيذ هذه الخطوة.

وفيما يتعلق ببرنامج إحلال السيارات، أكد الوزير أن الهدف منه خلق طلب حقيقي في سوق السيارات، إلى جانب توفير الخردة اللازمة لدعم الصناعات المحلية، موضحًا أن تطبيق البرنامج يتطلب توفير ميزانية مالية كبيرة.

وزير الصناعة يكشف أسباب عدم وجود علامة تجارية لسيارات مصرية منذ الستينيات

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أسباب عدم ظهور علامة تجارية مصرية للسيارات منذ ستينيات القرن الماضي، مؤكدًا أن المشكلة لم تكن في صناعة السيارات نفسها، وإنما في التركيز على تجميع السيارات والمنتج النهائي دون الاهتمام الكافي بالصناعات المغذية.

وأوضح الوزير، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة MBC مصر، أن مصر رفضت عروضًا من شركات عديدة لاستيراد سيارات جاهزة ووضع علامة تجارية مصرية عليها، مشددًا على أن الدولة تستهدف إقامة صناعة سيارات حقيقية تعتمد على التكنولوجيا والإنتاج المحلي.

وزير الصناعة يُعلن تحركًا لتوطين بطاريات السيارات الكهربائية في مصر

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن توقيع اتفاقية وقيد إنشاء مصنع في مصر بالتعاون مع شركة CATL الصينية، إحدى أكبر الشركات العالمية المصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية، التي تستحوذ على حصة سوقية تتراوح بين 39.6% و40%، بهدف توطين صناعة البطاريات في مصر.

وأوضح الوزير، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة MBC مصر، أن الدولة تعمل على تعميق الصناعات المغذية للسيارات، إلى جانب التفاوض مع شركات مختلفة لتوطين صناعة المحركات، مشيرًا إلى البدء في تجميع أول سيارة كهربائية بمصنع النصر، وأن تصدير مكونات الصناعات المغذية يمتلك فرصًا وأسواقًا أوسع من تصدير السيارات كاملة.