القرصنة تهدد صناعة السينما وتستنزف أموال المنتجين

حذر المنتج محمد عبد الوهاب، عضو غرفة صناعة السينما، من التداعيات المباشرة للقرصنة الإلكترونية على صناعة السينما والمحتوى،وتمثل تهديدًا مباشرًا للصناعة وتتسبب في خسائر مالية للمنتجين والمستثمرين.

عضو غرفة صناعة السينما يطالب بتفعيل قانون الملكية الفكرية لمواجهة القرصنة

وقال محمد عبد الوهاب، في تصريحات تليفزيونية، إن مواجهة القرصنة لا تتعلق فقط بالتطور التقني أو تغير وسائل عرض المحتوى، من شرائط الفيديو إلى المنصات الرقمية، وإنما تبدأ بتفعيل القوانين المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية وتنفيذها في التوقيت المناسب.

وأضاف أن قانون حماية الملكية الفكرية موجود بالفعل، لكن الأهم هو تطبيقه في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن التأخر في تنفيذ القانون يفاقم الأضرار التي تتعرض لها صناعة المحتوى، ويجعل القرصنة تهديدًا مباشرًا لأموال الصناعة.

وأوضح أن المنتج لا يقتصر دوره على تقديم العمل الفني، بل هو مستثمر يضخ أموالًا كبيرة في صناعة الأفلام والمسلسلات، ويضع في حساباته حجم المخاطر التي قد يتعرض لها استثماره، ومن بينها القرصنة.

وأشار عضو غرفة صناعة السينما إلى أن مصادر الإيرادات المتاحة للأفلام والمسلسلات أصبحت محدودة للغاية مقارنة بالماضي، سواء من خلال العرض السينمائي أو المنصات الرقمية، لافتًا إلى أن طرق توزيع الأعمال الفنية تغيرت بعدما كانت تصل إلى محطات مختلفة في العالم العربي.

وأكد أن تطور الإنترنت وتغير اقتصاد صناعة المحتوى فرضا واقعًا جديدًا، يتطلب وجود تحالف ورغبة مشتركة لإنهاء القرصنة وحماية صناعة السينما.