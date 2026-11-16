جوتيريش: المعاناة الإنسانية في ميانمار بلغت أبعادا هائلة

عبر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه العميق إزاء الأزمة المستمرة في ميانمار، مشيرا إلى أن المعاناة الإنسانية بلغت أبعادا هائلة.

ودعا جوتيريش - في تدوينة له على منصة "إكس" اليوم /الاثنين/ - جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق.

وتواجه ميانمار أزمة إنسانية حادة وطويلة الأمد، تمثلت في أكثر من خمس سنوات من الصراع المتزايد والكوارث الطبيعية والتدهور الاقتصادي والنزوح الجماعي، حيث يحتاج أكثر من 16 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، مع تصاعد العمليات العسكرية في جميع أنحاء البلاد؛ مما يعيق بشدة الوصول إلى الرعاية الصحية ونقل الإمدادات الطبية، ما يترك العديد من المجتمعات دون خدمات منقذة للحياة.