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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيلون ماسك يفتح الباب أمام استقطاب جنسن هوانغ وسط أزمة إنفيديا

جنسن هوانغ وإيلون ماسك
جنسن هوانغ وإيلون ماسك
أمنية رشاد الجلوي

أبدى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك استعدادا لتوظيف جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، معتبرا أن انضمامه إلى إحدى شركاته سيكون «شرفا» له، في تصريحات تأتي بالتزامن مع تصاعد التكهنات بشأن مستقبل هوانغ في قيادة عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية.

وجاء تعليق ماسك ردا على منشور لحساب «زيرو هيدج» عبر منصة «إكس»، دعا فيه إلى استقطاب هوانغ للعمل معه، في ظل تقارير إعلامية تتحدث عن احتمالات إبعاده عن منصبه داخل «إنفيديا»، على خلفية أزمة أثارت جدلا حول علاقاته الشخصية.

ولم يكشف ماسك عن طبيعة الدور الذي يمكن أن يسند إلى هوانغ، كما لم يتحدث عن وجود مفاوضات أو عرض توظيف رسمي، مكتفيا بالإعراب عن ترحيبه بفكرة انضمامه إليه.

مستقبل هوانغ تحت ضغط مجلس الإدارة

وتأتي تصريحات ماسك عقب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أفاد بأن مجلس إدارة «إنفيديا» يستعد لمناقشة مستقبل هوانغ، وسط أنباء عن تحركات لإبعاده عن منصبه بعد الكشف عن تفاصيل أثارت تساؤلات بشأن علاقاته الشخصية.

وذكر التقرير أن المجلس كان يستعد لعقد اجتماع، الأربعاء، لبحث القضية، دون أن تعلن الشركة صدور أي قرار رسمي بشأن مستقبل رئيسها التنفيذي.

وانعكست هذه التطورات على أداء سهم «إنفيديا»، الذي خسر أكثر من 8% في تداولات ما بعد إغلاق بورصة وول ستريت، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات الأزمة واحتمالات حدوث تغيير في قيادة الشركة.

 

شبهات تجسس ومخاوف أمنية

ولا تقتصر الضغوط المحيطة بهوانغ على الجدل المتعلق بحياته الشخصية، إذ يواجه أيضا تداعيات تحقيق مستقل فتحه مجلس إدارة الشركة بشأن احتمال استهدافه من جانب جهة استخباراتية أجنبية، على خلفية علاقته بامرأة يشتبه في ارتباطها بأنشطة تجسس لصالح الصين.

وزادت تقارير عن علاقة شخصية أخرى مع مسئولة تنفيذية داخل الشركة من حدة الأزمة، وأعادت إلى الواجهة تساؤلات بشأن معايير الحوكمة واحتمالات تضارب المصالح داخل المؤسسة.

كما وصلت القضية إلى أروقة السياسة الأمريكية، حيث طالب مشرعون باستقالة هوانغ، من بينهم السيناتور الجمهوري كيفن كرامر، الذي حذر من تداعيات محتملة على الأمن القومي، وأبدى مخاوف من تعرض رئيس الشركة للابتزاز.

ويترأس هوانغ «إنفيديا» منذ تأسيسها عام 1993، وقاد تحولها من شركة متخصصة في معالجات الرسوميات إلى أحد أبرز اللاعبين العالميين في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعل أي تغيير محتمل في قيادتها موضع متابعة دقيقة من الأسواق وقطاع التكنولوجيا.

وفي ظل استمرار الغموض بشأن مصيره، يطرح ترحيب ماسك بتوظيفه احتمالا جديدا بشأن مستقبل أحد أبرز قادة صناعة التكنولوجيا، إذا اضطر إلى مغادرة منصبه في «إنفيديا».

إيلون ماسك جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» حساب «زيرو هيدج» صحيفة «وول ستريت جورنال»

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