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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بسنت شوقي تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير

بسنت شوقى تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير
بسنت شوقى تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير
رنا عصمت

شاركت الفنانة بسنت شوقي، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” في أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة بسنت شوقى..

وظهرت بسنت بإطلالة انيقة وملفتة مرتدية توب باللون الاسود ، كشف عن إناقتها و جمالها الطبيعى.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

وكانت الفنانة بسنت شوقي قد وجهت رسالة طريفة ومؤثرة إلى زوجها الفنان محمد فراج، كشفت خلالها عن حجم انشغاله بالأعمال الفنية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه لم يحصل على أي راحة تقريبًا بين مشاريعه.

وكتبت بسنت شوقي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أحب أنوّه إن محمد خلص تصوير ورد وشوكولاتة يوم 31 أكتوبر 2025، وابتدى تصوير لعبة جهنم يوم 1 نوفمبر 2025، يعني مخدش يوم واحد حتى في النص يفصل».

May be an image of jewellery
May be an image of wrist watch and jewellery
May be an image of one or more people and jewellery
May be an image of wrist watch and jewellery
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