إصابة شخصين بينهما طفل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، إصابة شخصين، بينهما طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، مساء الأربعاء.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة، في بيان، بأن الغارة أدت إلى إصابة شخصين، من دون الإعلان عن تفاصيل إضافية بشأن حالتهما الصحية.

وفي سياق متصل، تعرض وادي زبقين لقصف مدفعي إسرائيلي، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة صربين، وفقًا لما أوردته تقارير إعلامية لبنانية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات والاعتداءات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان، وسط مخاوف من تداعيات التصعيد على المدنيين، ولا سيما الأطفال، في البلدات القريبة من مناطق المواجهات.