البنك المركزي الأوروبي: السياسة النقدية متزنة وأغلب الأسعار مستقرة

أكد عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك فرنسا إيمانويل مولان، أن البنك الأوروبي يعتمد نهجاً متزناً وتدريجياً في سياسته النقدية، مشيراً إلى أن غالبية أسعار السلع والخدمات تشهد استقراراً، وأن الضغوط التضخمية الحالية ناتجة بشكل أساسي عن عوامل خارجية وليست محلية.

وأوضح مولان أن المركزي الأوروبي يتابع البيانات الاقتصادية عن كثب للتعامل مع التضخم خطوة بخطوة، مشدداً في الوقت ذاته على رفضه لجوء الدول إلى البنوك المركزية لحل أزماتها المالية.

وأشار إلى أن إقرار ميزانيات انضباطية وخفض العجز المالي هما السبيل الوحيد لاستعادة ثقة الأسواق، محذراً من أن أي دعوات لإلغاء أو تجميد الديون السيادية ستقوض الاستقرار المالي في منطقة اليورو وتضر بالثقة الاقتصادية.