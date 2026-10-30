سها جندي: الجندي المصري لا يكلف الدولة مثل نظيره في أمريكا والصين.. وجيشنا أحد أقوى جيوش الشرق الأوسط

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، أن الجندي المصري يمثل نموذجا للصناعة الوطنية، مشيرة إلى أن الجيش المصري يعد من أقوى جيوش منطقة الشرق الأوسط وفقا للمعايير والمؤسسات العالمية المتخصصة في تقييم الجيوش.

الجندي المصري لا يكلف الدولة مثل نظيره في أمريكا والصين

وقالت سها جندي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الجندي المصري «صناعة مصرية 100%»، موضحة أن انتماءه لوطنه وإيمانه بالدفاع عنه يمثلان عنصرا أساسيا في قوة المؤسسة العسكرية المصرية.

وأضافت أن تكلفة الجندي في بعض الدول الكبرى تختلف عن تكلفة الجندي المصري، مشيرة إلى أن تكلفة الجندي في الولايات المتحدة قد تتجاوز 500 ألف دولار، بينما تتجاوز تكلفة الجندي الصيني 70 ألف دولار، بحسب ما ذكرته خلال اللقاء.

وأوضحت أن قوة الجيش المصري لا تقتصر على الإمكانات العسكرية، وإنما ترتبط أيضا بطبيعة دوره ومهمته، مؤكدة أن مصر لا تتعامل مع قوتها العسكرية باعتبارها وسيلة للتهديد أو استعراض القوة أمام الآخرين.

وشددت على أن الجيش المصري يمثل أحد عناصر حماية الدولة والحفاظ على أمنها واستقرارها، مشيرة إلى أن تقييم قوة الجيوش يجب أن يستند إلى المعايير والمؤسسات العالمية المتخصصة، وليس إلى التصريحات أو التفاخر بالقوة العسكرية.