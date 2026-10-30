هيئة الاستثمار تبحث إقامة مشروعات جديدة في مصر مع 3 شركات ومؤسسات إيطالية

بحث الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع ممثلي 3 شركات ومؤسسات إيطالية، فرص إقامة مشروعات استثمارية جديدة في مصر، وتعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي، ونقل الخبرات الإيطالية إلى السوق المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماعات عقدها الرئيس التنفيذي للهيئة مع ممثلي شركات «بوميتون» و«سيميك» ووكالة «بروموس إيطاليا»، على هامش منتدى الأعمال العربي الإيطالي بمدينة ميلانو، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالترويج للفرص الاستثمارية في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تناول اللقاء مع سيلفيا كيارافيليو سيمونسيني، رئيسة شركة «بوميتون» المتخصصة في إنتاج مساحيق المعادن والمواد المستخدمة في الصناعات الهندسية والتكنولوجية، فرص إقامة منشأة للتصنيع أو مركز إقليمي للتوزيع في مصر، والاستفادة من فرص النمو بقطاعات السيارات والطاقة المتجددة، مع تأكيد استعداد الهيئة لتيسير إجراءات إقامة المشروعات.
وبحث عوض مع فيديريكو بيجا، مدير العلاقات المؤسسية والشؤون العامة بوكالة «بروموس إيطاليا»، سبل التعاون في الترويج للفرص الاستثمارية المصرية، وتنظيم بعثات تجارية ولقاءات ثنائية بين الشركات، مع التركيز على قطاعات الصناعات المغذية للسيارات والمنسوجات والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة.
وفي نفس السياق، التقى الرئيس التنفيذي للهيئة نعيمة زعازع، مديرة الأعمال الدولية بشركة «سيميك» المتخصصة في الهندسة والتصنيع والتركيب والصيانة الصناعية للمعدات الثقيلة، لبحث فرص دخول الشركة السوق المصرية والمشاركة في إنشاء وتطوير مراكز البيانات، لا سيما المشروعات المعتمدة على مصادر الطاقة النظيفة.