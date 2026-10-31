لجنة الحكام تواصل إعداد جيل جديد.. ومعسكر بالتعاون مع فيفا من 20 إلى 24 نوفمبر

تواصل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، العمل على إعداد جيل جديد من الحكام، يضم نحو 50 حكمًا، ضمن خطة تطوير منظومة التحكيم المصري وتجهيز عناصر جديدة للظهور في منافسات الدوري الممتاز بداية من الموسم المقبل.

وتحرص اللجنة على متابعة الحكام المرشحين بشكل مستمر، من خلال تقييم أدائهم خلال المباريات التي يتولون إدارتها، ورصد الأخطاء التحكيمية والعمل على تصحيحها، بما يسهم في تطوير مستواهم الفني وزيادة خبراتهم في التعامل مع مختلف الحالات داخل الملعب

وفي إطار خطة إعداد هذه المجموعة، تقيم لجنة الحكام، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، معسكرًا تدريبيًا للحكام خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر المقبل، يتضمن برنامجًا فنيًا وتدريبيًا يستهدف رفع كفاءتهم وتأهيلهم بالشكل المناسب للمرحلة المقبلة.

وتتضمن خطة الإعداد تنظيم معسكرات اليوم الواحد للحكام، تشمل محاضرات فنية ونظرية وتدريبات عملية، بهدف متابعة تطور مستواهم والوقوف على مدى جاهزيتهم.

وتستهدف لجنة الحكام تجهيز المجموعة بشكل متكامل، تمهيدًا لمنحهم فرصة الظهور في مباريات الدوري الممتاز خلال الموسم المقبل، ضمن استراتيجية الدفع بعناصر جديدة قادرة على تطوير مستوى التحكيم المصري.