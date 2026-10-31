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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يدعو أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة تخفيض حصة النادي في شركة الكرة إلى 40%

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، دعوة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين لهم حق الحضور، لاجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2026.

وسيتم خلال الجمعية العمومية مناقشة عدد من الموضوعات، وأهمها ما يتعلق بتعديل نسبة النادي في رأسمال شركة الزمالك لكرة القدم (ش. م. م) لتكون أقل من 51%، وبما لا يقل عن 40%، ويكون لباقي المساهمين من الأعضاء والمستثمرين (المصريين والأجانب) باقي نسبة حصص رأسمال الشركة، وفق نص المادة 71 من قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، وذلك وفق المحددات التالية:

* أن يكون التقييم المالي للشركة عن طريق شركة معتمدة من الجهات الرقابية المختصة.

* أن تظل جميع حقوق الملكية للعلامات التجارية (كشعار النادي واسمه والسمة التجارية) وكافة حقوق الملكية الفكرية مملوكة حصريًا للنادي، مع الحفاظ التام والكامل على هوية النادي التاريخية كأحد أعرق الأندية المصرية والعربية، وبما لا يخالف أيًا من اللوائح والقوانين ذات الصلة.

* يحتفظ النادي بحق الأولوية في الشراء لجميع حصص الشركاء والمساهمين أولًا، وكذا أحقية ترشيح المساهمين الجدد حال الرغبة في التصرف بالبيع من المستثمرين لحصصهم بالشركة.
 
* يُحظر على الشركة التصرف بالبيع في أي أصول عقارية نهائيًا، كما لن تشتمل الحقوق المحالة للشركة على أي من أصول النادي العقارية.
 
* يُحظر دمج النادي أو الفريق بأحد الكيانات أو الفرق الأخرى إلا بعد موافقة صريحة من مجلس إدارة النادي.

ويكون النصاب القانوني للاجتماع صحيحًا بحضور 10000 (عشرة آلاف) عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق الحضور، وتبدأ عملية التسجيل والتوقيع في الكشوف بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في الحضور، ويكون التوقيع في كشوف الاجتماع بموجب بطاقة العضوية بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي.

نادي الزمالك الزمالك حسين لبيب

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