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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

4 ملايين جنيه في الموسم.. الزمالك يعرض تجديد عقد يوسف فرنسي

يوسف فرنسي
يوسف فرنسي
سارة عبد الله

كشف الإعلامي إسلام صادق عن آخر تطورات ملف تجديد عقد يوسف فرنسي، لاعب الزمالك الصاعد، في ظل تحركات إدارة النادي للحفاظ على المواهب الشابة بالفريق خلال الفترة المقبلة.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه على فيسبوك: “الزمالك يعرض على الصاعد يوسف فرنسي ٤ مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده ..واللاعب يتحفظ!”.

من جانب آخر، يترقب عشاق نادي الزمالك، مشوار الفريق في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تحددت مواعيد الجولات الست التي يخوضها الفريق في المجموعة، والتي تشهد مواجهات قوية أمام الإفريقي التونسي ومولودية الجزائر ويانج أفريكانز، في صراع على حجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

ويبدأ الزمالك مشواره القاري بمواجهة الإفريقي التونسي خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2026، في اختبار قوي يسعى خلاله الفريق لتحقيق انطلاقة إيجابية تمنحه دفعة معنوية قبل استكمال منافسات المجموعة.

إسلام صادق يوسف فرنسي الزمالك

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