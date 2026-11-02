هاني أبو ريدة يكشف كواليس زيارته إلى تركيا ولقائه بمحمد صلاح.. ويعلق على علاقته بطرابزون سبور

كشف هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل زيارته الأخيرة إلى تركيا، والتي شهدت لقاءه بمحمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف ضمن صفوف طرابزون سبور، إلى جانب عدد من مسؤولي النادي التركي.

وجاءت الزيارة في إطار حرص رئيس الاتحاد المصري على متابعة أحوال اللاعبين المحترفين والتواصل معهم بصورة مستمرة، حيث التقى أبو ريدة بنائب رئيس طرابزون سبور، زيات كافكاس، وتبادل معه الحديث بشأن انضمام قائد منتخب مصر إلى صفوف الفريق، والعلاقات الرياضية بين البلدين.

ووفقًا لما أورده موقع «61saat» التركي، تناول اللقاء طبيعة العلاقات المصرية التركية، إلى جانب تأثير انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور، في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به اللاعب داخل النادي وبين جماهيره.

من جانبه، أعرب زيات كافكاس عن تقديره لزيارة هاني أبو ريدة، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر وتركيا تتمتع بتاريخ مميز، وأن وجود محمد صلاح في صفوف الفريق ساهم في تعزيز هذه الروابط.

وأوضح نائب رئيس النادي التركي أن التعاقد مع النجم المصري لم يكن مجرد إضافة لاعب مميز إلى الفريق، بل امتد إلى الاستفادة من شخصية تحظى بتقدير واحترام الجميع، مشيرًا إلى أن لاعبي طرابزون سبور يكنون لمحمد صلاح احترامًا كبيرًا.

هاني أبو ريدة: محمد صلاح يشعر وكأنه في وطنه

وفي المقابل، تحدث هاني أبو ريدة عن لقائه بمحمد صلاح، مؤكدًا أن اللاعب يشعر بالراحة والسعادة داخل ناديه التركي، وهو ما نقله إليه خلال حديثهما.

وقال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إنه يشكر مسؤولي طرابزون سبور باسم الشعب المصري على حسن استقبالهم للنجم محمد صلاح، معتبرًا أن هذه المعاملة تعزز العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والتركي.

كما أشاد أبو ريدة بشخصية قائد منتخب مصر، موضحًا أنه يعرفه منذ سنوات طويلة، وتحديدًا منذ أن كان طفلًا، مشيرًا إلى اجتهاده وتمتعه بشخصية مميزة.

واختتم تصريحاته بالتعبير عن تمنياته بالتوفيق لنادي طرابزون سبور خلال مشواره في المنافسات المقبلة.

وشهدت الزيارة أيضًا التقاط صور تذكارية جمعت هاني أبو ريدة بزيات كافكاس، إلى جانب تقديم عدد من الهدايا لرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

اتحاد الكرة يوضح هدف زيارة محمد صلاح

وفي سياق متصل، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا أوضح خلاله أن زيارة هاني أبو ريدة إلى تركيا ولقاءه بمحمد صلاح يأتيان ضمن سياسة التواصل المستمر مع نجوم المنتخب الوطني المحترفين خارج مصر، والاطمئنان على أوضاعهم.

كما نفى الاتحاد ما تردد بشأن وجود خلافات داخل صفوف منتخب مصر، مؤكدًا أن الأنباء المتداولة حول هذا الأمر لا أساس لها من الصحة.