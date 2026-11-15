عبدالناصر زيدان: محمد الشناوي يدخل حسابات علي ماهر في مواجهة مالاوي

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان أن محمد الشناوي دخل حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة علي ماهر، للمشاركة في مواجهة مالاوي المقبلة، في ظل المنافسة مع مصطفى شوبير على حراسة مرمى الفراعنة.

منتخب مصر

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "محمد الشناوي يدخل حسابات علي ماهر خلال مواجهة منتخب مصر أمام مالاوي، وينافس مصطفى شوبير على حراسة مرمى المنتخب".

وأضاف: "علي ماهر يعتمد في سياسته على وجود منافسة بين الثنائي على المشاركة، رغم تألق مصطفى شوبير خلال مباراة مالاوي التي أقيمت في القاهرة".