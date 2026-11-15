بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تباين مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم /الأحد/، على تباين مؤشراتها حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 17.19 نقطة، بما نسبته 0.20% ليصل إلى مستوى 8558.60 نقطة، إذ جرى تداول نحو 446 مليون سهم عبر 15 ألفا و683 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 94.1 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنحو 20.35 نقاط بما نسبته 0.24% ليصل إلى مستوى 8612.34 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 152 مليون سهم من خلال 8071 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 25.9 مليون دينار كويتي.

بينما انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 26.05 نقطة بما نسبته 0.29% ليصل إلى مستوى 8991.41 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 294 مليون سهم عبر 7612 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 68.2 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر "رئيسي 50" ارتفاعا طفيفا بنحو 0.56 نقطة بما نسبته 0.01% ليصل إلى مستوى 9679.62 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 119 مليون سهم عبر 5352 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 20.8 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "مخازن" و"وطنية" و"أهلي" و"بيان" و"م الأعمال" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "الأنظمة" و"بيت الطاقة" و"مواشي" و"سكب ك" و"قيوين أ" الأكثر انخفاضا.