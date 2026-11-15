أمين عام "التعاون الخليجي" يدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البحرين

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البحرين باستخدام طائرات مسيرة، مؤكدا أن استمرار هذه الاعتداءات انتهاك صارخ لسيادة البحرين وتحدي سافر للجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.

وشدد البديوي، في بيان عبر الموقع الرسمي للمجلس، على أن إصرار إيران على تكرار اعتداءاتها على البحرين يشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ حسن الجوار، وتمثل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجدد وقوف دول مجلس التعاون وتضامنها الكامل مع البحرين ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددا على أن أمن البحرين جزء لا يتجزأ من الأمن الخليجي المشترك، وأن المساس بسيادة أية دولة عضو هو مساس بأمن دول المجلس كافة.​