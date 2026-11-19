طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من القادة الأوروبيين حجب التمويل عن أوكرانيا في مكالمة هاتفية غاضبة بعد قمته مع فلاديمير بوتين، وحثهم على التركيز على خطة السلام الخاصة به بدلاً من الدعم المالي لكيبف.

خطاب لاذع ضد الحلفاء

وفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية، اتصل الرئيس الأمريكي هاتفياً باجتماع تحالف الراغبين في برلين من طائرته الرئاسية "إير فورس وان"، وأطلق ما وصف بأنه "خطاب لاذع" ضد حلفاء الناتو.

وقالت مصادر إن ترامب طلب من مؤيدي أوكرانيا الأوروبيين التوقف عن الحديث عن إرسال مساعدات مالية طارئة والتركيز بدلاً من ذلك على خطته للسلام المثيرة للجدل.

ووصف اثنان من المطلعين تصريحات الرئيس الأمريكي بأنها "خطاب لاذع"، قائلين إنه انتقد خطط الاتحاد الأوروبي والداعمين الدوليين الآخرين لأوكرانيا للمساعدة في تغطية فجوة التمويل البالغة 70 مليار يورو للبلاد لعام 2027.

وقال مصدر ثالث إن ترامب كان يحاول التأكيد على حجم الأموال التي يمكن للدول توفيرها إذا انتهت الحرب ولم تعد مضطرة لتقديم المساعدة المالية لأوكرانيا.

تم إجراء مكالمة ترامب عبر هاتف جاريد كوشنر، المبعوث الأمريكي الخاص الذي حضر قمة ائتلاف الراغبين في برلين إلى جانب ستيف ويتكوف، وهو مبعوث سلام أمريكي آخر.

كان الرئيس الأمريكي عائداً من الصين، حيث عقد قمة ثلاثية غير مسبوقة مع بوتين وشي جين بينج، الزعيم الصيني، والتي أطلق عليها اسم "يالطا 2.0" في إشارة إلى اجتماع ما بعد الحرب العالمية الثانية بين ونستون تشرشل وفرانكلين روزفلت وجوزيف ستالين.

كما عقد ترامب قمة ثنائية خاصة مع بوتين، الذي بدا متفائلاً بالمحادثات، وقال بوتين إن الاجتماع سار "بشكل أفضل مما كان متوقعاً"، وذكر الكرملين أن مزاجه كان "ممتازاً".

واستغل الرئيس الروسي مؤتمراً صحفياً بعد ذلك بوقت قصير لتحذير أوروبا من أن روسيا لن تتسامح مع قوات تحالف الراغبين في أوكرانيا - أو أي شكل آخر من أشكال التعاون العسكري.

وحذّر مسؤولون غربيون قبل قمة الصين من أن أمن أوكرانيا وأوروبا قد يُقسّم في بكين دون مشاركتهم. وقد طالب بوتين في الأسابيع الأخيرة بسحب قوات الناتو من أوروبا الشرقية كجزء من اتفاق لإنهاء الحرب، وهو احتمال رفضته بريطانيا وحلفاؤها رفضاً قاطعاً.

وبعد الاجتماع، دعا بوتين المفاوضين الأوروبيين إلى موسكو "لتوضيح موقفهم".

ترامب: نتائج الاجتماع مع بوتين وشي ممتازة

أعرب ترامب عن شعوره بأن الاجتماع مع شي والرئيس بوتين كان "ممتازاً"، ومنحه تقييم "12" من 10 بعد أن أعلن القادة الثلاثة اتفاقهم على أربع نقاط رئيسية لتحقيق السلام العالمي.

وتضمنت هذه النقاط التعهد بإصلاح الأمم المتحدة للتركيز بشكل أكبر على السلام العالمي، وزيادة تدفقات الطاقة عالمياً، والاتفاق على ضرورة "عدم" خوض حروب نووية، وعدم "إساءة" استخدام المحاكم الجنائية الدولية لسلطاتها.

ولم تُسفر هذه الاتفاقات عن أي اختراقات فورية في القضايا الأكثر إلحاحاً، وهي أوكرانيا وإيران والذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن زيادة إمدادات الطاقة قد تصب، نظرياً، في مصلحة روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، إذا وافقت الولايات المتحدة على رفع العقوبات.

بورنهام يرد على روسيا

بعد مكالمة ترامب الهاتفية مع برلين، رد آندي بورنهام ونظراؤه الفرنسيون والألمان والأوكرانيون على روسيا وأصروا على أن تحالف الراغبين "أكثر وحدة" من أي وقت مضى.

وانتقد رئيس الوزراء البريطاني خطة بوتين الأمنية لأوكرانيا وأوروبا ووصفها بأنها "غير واقعية" أمام السيد كوشنر، الذي أعلن تأييده للمقترحات.

وقال بورنهام: "ليس من حق المعتدي في هذا الصراع أن يفرض مطالب أمنية واسعة النطاق وغير واقعية".

زعم بورنهام أن "المزاج [في الاجتماع] كان أقوى وأكثر وحدةً وعزماً من أي وقت مضى على مواصلة دعم الرئيس زيلينسكي وشعب أوكرانيا".

وأصرّ على أن أياً من الطرفين لم يكن منتصراً في الحرب، لكن روسيا كانت "الخاسر" الأكبر. وقال:"أشار عدد من الزملاء إلى أن هذا وضع خاسر للجميع، لكن ربما تكون روسيا هي الخاسر الأكبر. إنهم يفقدون من الرجال كل شهرين أو ثلاثة أشهر ما يعادل خسائرهم طوال سنوات الصراع التسع بين روسيا - أو بالأحرى الاتحاد السوفيتي - وأفغانستان، تلك السنوات التي وُصفت بالكارثة".

كما انتقد فريدريش ميرز، المستشار الألماني، روسيا في اجتماع برلين، قائلاً إن قمة الصين لم تكن أكثر من “فرصة لالتقاط الصور”

وأعطى كل واحد من قادة ائتلاف الراغبين قطعة من جدار برلين.

وقال إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، إن الإعلان الصادر عن قمة الصين "لا يؤدي إلى إعادة تنظيم العالم"، مضيفاً: "يجب علينا إعادة فتح مسألة عضوية أوكرانيا في حلف الناتو".

في وقت سابق من يوم الخميس، توعد بوتين بردٍّ "مؤلم" على الهجمات الأوكرانية الأخيرة على جسر كيرتش، المعبر الاستراتيجي الحيوي بين شبه جزيرة القرم المحتلة وروسيا.

وقال: "أعتقد أن ردّنا سيكون أشدّ وطأةً بكثير مما فعلته كييف بخصوص الجسر".

وبدا الرئيس الروسي مستاءً للغاية من تعرّض الجسر، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع كرمز لسلطته في روسيا، للهجوم للمرة الثالثة هذا الأسبوع.

كما شنت روسيا غارات على كييف بعد وقت قصير من قمة الصين، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفارات الأوروبية في العاصمة الأوكرانية.