تحدث زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، عن تقييمه لبداية علي ماهر مع المنتخب الوطني، كما وجّه رسالة إلى محمد صلاح بشأن التعامل مع اللاعبين الشباب، وتحديدًا حمزة عبد الكريم.

وقال عبد الفتاح، في تصريحات عبر برنامج «مودرن سبورتس»، الذي يقدمه الإعلامي أمير هشام على قناة «مودرن MTI»، إنه من المبكر للغاية إصدار أحكام نهائية على تجربة علي ماهر مع المنتخب، مؤكدًا أن تقييم المدربين في مصر غالبًا ما يرتبط بنتيجة مباراة واحدة أو شوط من اللعب، بعيدًا عن النظرة الفنية الشاملة.

وأضاف أنه معجب بفكر علي ماهر التدريبي ورغبته في تقديم كرة قدم جميلة، لكنه شدد على ضرورة منحه الوقت والفرصة الكافية للعمل، معتبرًا أن فترة التوقف الدولي المقبلة، بعد خمسة أشهر، ستكون مناسبة لترتيب الأوراق والاستعداد للمرحلة القادمة.

وأشار إلى أن منتخب مصر قدم مباراة قوية أمام مالاوي وحقق فوزًا كبيرًا بخماسية نظيفة، بينما كانت نتيجة التعادل السلبي في المباراة الثانية جيدة في ظل ظروفها، رافضًا التسرع في تقييم التجربة بناءً على مواجهة واحدة.

وفي سياق آخر، تحدث عبد الفتاح عن محمد صلاح والمنافسة على صدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر، موضحًا أن صلاح وصل إلى 70 هدفًا دوليًا، بعدما خاض المنتخب مواجهة سوازيلاند وفق اتفاق يسمح بإجراء عدد مفتوح من التغييرات، مع إدراج المباراة ضمن الأجندة الدولية ووجود طاقم تحكيم دولي.

وأبدى مدرب حراس المنتخب السابق عدم رضاه عن بعض تصرفات صلاح خلال مواجهة مالاوي، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يمنح ركلة الجزاء التي حصل عليها المنتخب إلى اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم.

وأوضح أن صلاح، باعتباره قائدًا للمنتخب وأحد أبرز نجومه، كان بإمكانه استغلال الموقف لمنح الثقة للاعب الشاب، وإرسال رسالة إيجابية للأجيال القادمة بأن القائد الحقيقي يضع مصلحة الفريق وتطوير زملائه قبل الأرقام القياسية الشخصية.

واستشهد عبد الفتاح بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أنه سبق أن ترك بعض ركلات الجزاء لزملائه الشباب مع إنتر ميامي، بهدف منحهم الثقة ومساعدتهم على التطور.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حديثه عن محمد صلاح يأتي بدافع المحبة والتقدير، ورغبته في رؤية قائد المنتخب يقدم نموذجًا يحتذى به في دعم المواهب الشابة.