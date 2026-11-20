انطلقت اليوم الجمعة من مسجد سيدنا علي بن أبي طالب بمنطقة سموحة، فعاليات القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، في مشهد يعكس روح التعاون والتكامل بين المؤسستين في نشر صحيح الدين، وترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية، والتواصل مع الناس.

وشهد انطلاق القافلة حضور الدكتور عبد الرحمن نصر نصار، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، وفضيلة الشيخ ماهر عبد الجواد، مدير الدعوة، وفضيلة الشيخ وسام علي كاسب، مدير الإدارات، وفضيلة الشيخ حاتم أبو بكر سالم، مدير إدارة أوقاف شرق، إلى جانب أعضاء القافلة الدعوية.

واستُهلت الفعاليات بقراءة ما تيسر من آيات سورة الكهف، في أجواء إيمانية طيبة، أعقبها عقد مجلس للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ﷺ، حيث اجتمعت القلوب على ذكر الله والصلاة على نبيه الكريم، في صورة تعبر عن المحبة والارتباط بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وتأتي هذه القوافل تأكيدًا لأهمية العمل الدعوي المشترك، وتوحيد الجهود في مواجهة الأفكار المغلوطة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء الوعي الديني الصحيح، بما يجعل المسجد منارة للعلم والذكر، ومكانًا يجتمع فيه الناس على الخير.