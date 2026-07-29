وزير الدفاع الياباني: إرسال 4600 عنصر استجابة لسلسلة من الزلازل في جزيرة "كيوشو"

قال وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، أنه تم إرسال نحو 4600 عنصر من قوات الدفاع الذاتي استجابة لسلسلة من الزلازل القوية التي ضربت بعض المناطق في جزيرة "كيوشو"، منهم 170 عنصرا يشاركون في عمليات الإنقاذ في مركز تجاري منهار.

وأضاف- بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/- أنه تم إرسال نحو 480 من أفراد الشرطة من 11 محافظة، وتوجه فريق إنقاذ طوارئ تابع لشرطة العاصمة طوكيو، متخصص في الاستجابة للكوارث، بطائرة هليكوبتر للمشاركة في البحث عن المفقودين.

وبعد الزلزال الذي ضرب المنطقة بعد ظهر الثلاثاء، هز انفجار مركزا تجاريا في كاشيما بمحافظة كوماموتو. وأكدت السلطات المحلية وفاة امرأتين، والعثور على امرأة فاقدة للوعي، وإصابة خمسة آخرين.

وكان قد تم إجلاء نحو 200 شخص قبل انهيار الطابق الثاني من المركز التجاري.

وأفادت هيئة النقل في مدينة كوماموتو باستئناف بعض خدمات الترام، محذرة من تعليقها في حال وقوع زلزال قوي آخر.

وفي الوقت نفسه، ألغت شركة الخطوط الجوية اليابانية 11 رحلة بينما ألغت شركة خطوط "أول نيبون" الجوية رحلتين بسبب الزلزال.

وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات اليابانية مقتل سيدتين وإصابة عدد آخر بجروح إثر وقوع انفجار في مركز تجاري ببلدة "كاشيما" في محافظة "كوماموتو" جنوبي البلاد والتي ضربها زلزال قوي بلغت شدته 7.1 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم /الأربعاء/ أن الضحيتين في العشرينيات من العمر، مشيرة إلى أن الطابق الثاني من المبنى قد انهار في أعقاب الانفجار، كما تواصلت عمليات البحث والإنقاذ في المركز التجاري طوال الليل.