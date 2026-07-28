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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

سباق المقاعد يبدأ مبكرًا.. خريطة مؤشرات تنسيق الجامعات قبل فتح التسجيل

سباق المقاعد يبدأ مبكرًا.. خريطة مؤشرات تنسيق الجامعات قبل فتح التسجيل
سباق المقاعد يبدأ مبكرًا.. خريطة مؤشرات تنسيق الجامعات قبل فتح التسجيل
ياسمين القصاص

مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة، يدخل مئات الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور مرحلة جديدة من الترقب، حيث يتحول الاهتمام سريعا من الامتحانات إلى تنسيق القبول بالجامعات. 

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وبين توقعات الحدود الدنيا للكليات، والبحث عن أفضل الخيارات الدراسية، بدأت مؤشرات التنسيق تفرض نفسها مبكرا، وسط استعدادات رسمية مكثفة من وزارة التعليم العالي لإطلاق موسم التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2026/2027، مع التشديد على الاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب الشائعات.

وتعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الحالية على تنفيذ خطة إعلامية موسعة تستهدف توعية الطلاب بقواعد التنسيق الإلكتروني، وآليات تسجيل الرغبات، والكليات والجامعات المعتمدة، بما يضمن اتخاذ قرارات صحيحة مبنية على معلومات دقيقة، قبل فتح باب تسجيل الرغبات رسميا. 

وبحسب وزارة التعليم العالي، تشمل الاستعدادات إطلاق سلسلة من الأدلة الإرشادية والإنفوجرافات التعريفية بكليات الجامعات الحكومية، بهدف تعريف الطلاب بالتخصصات المختلفة داخل كل جامعة، ومساعدتهم على اختيار المسار الأكاديمي الذي يتناسب مع قدراتهم وميولهم، قبل بدء أعمال التنسيق الإلكتروني. كما شددت الوزارة على ضرورة الاعتماد على بياناتها الرسمية وعدم الانسياق وراء أي معلومات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شعار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – كلية العلوم الاسلامية | جامعة ...

وفي الوقت نفسه، تشير مصادر بوزارة التعليم العالي إلى أن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لن تبدأ إلا بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة رسميا، وتسلم مكتب التنسيق شرائح المجاميع، على أن يتم تحديد الحدود الدنيا لكل شعبة عقب دراسة النتائج، مع استهداف فتح باب تسجيل الرغبات خلال نحو 72 ساعة من إعلان النتيجة، وفقا للقواعد المنظمة للتنسيق.

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ورغم عدم إعلان الحدود الدنيا للقبول حتى الآن، فإن مؤشرات التنسيق الأولية تعتمد على عدة عوامل رئيسية، أبرزها نسب النجاح في الثانوية العامة، وأعداد الطلاب بكل شعبة، والطاقة الاستيعابية للكليات، إلى جانب توزيع المجاميع، وهي عناصر تحدد في النهاية الحد الأدنى للقبول بكل قطاع.

كما سبق أن اعتمد المجلس الأعلى للجامعات القواعد المنظمة لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية، والتي تتضمن استمرار تطبيق التوزيع الجغرافي والإقليمي، مع الالتزام بالقواعد الخاصة بترتيب الرغبات والقبول وفقًا للمجموع والطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد. 

ماذا يفعل الطالب قبل فتح باب التنسيق؟

وينصح أن الطلاب بعدم الاكتفاء بمتابعة توقعات التنسيق المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما دراسة التخصصات المختلفة وسوق العمل، والاطلاع على الكليات المتاحة داخل الجامعات الحكومية، مع إعداد قائمة أولية بالرغبات وفقا للميول الشخصية، حتى يكون الطالب مستعد بمجرد إعلان الحد الأدنى لكل مرحلة.

ومن جانبه، يقول الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إن مرحلة تنسيق القبول بالجامعات تمثل واحدة من أهم المحطات في حياة طالب الثانوية العامة، إذ لا تقتصر أهميتها على تحديد الكلية التي سيلتحق بها، بل تمتد لتشكيل مستقبله الأكاديمي والمهني على المدى الطويل.

وأضاف حمزة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اندفاع بعض الطلاب نحو كليات بعينها لمجرد ارتفاع الحد الأدنى للقبول أو مكانتها الاجتماعية يعد من أكثر الأخطاء شيوعا، مشددا على أن الاختيار السليم يجب أن يستند إلى قدرات الطالب وميوله الحقيقية، إلى جانب دراسة طبيعة الدراسة داخل الكلية وفرص العمل التي يوفرها التخصص بعد التخرج.

وأشار حمزة، إلى أن منظومة التنسيق الإلكتروني وفرت قدرا كبيرا من الدقة والشفافية في توزيع الطلاب على الكليات، إلا أن نجاح الطالب في الاستفادة منها يتطلب ترتيب رغباته بعناية.

والجدير بالذكر، أن يترقب الطلاب خلال الأيام المقبلة إعلان نتيجة الثانوية العامة، لتبدأ بعدها رسميا أولى مراحل سباق القبول بالجامعات، في موسم تنسيق ينتظر أن يشهد منافسة كبيرة على المقاعد الجامعية، وتبقى المؤشرات مجرد قراءات استرشادية إلى أن تعلن وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا النهائية لكل مرحلة وفقًا لنتائج الطلاب والطاقة الاستيعابية للكليات.

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