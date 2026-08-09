السجن 5 سنوات لـ7 متهمين في خلية "شبكة العملة" الإرهابية

عاقبت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، مساء اليوم الأحد، 7 متهمين بالسجن 5 سنوات بقضية الإضرار بالاقتصاد القومى، فى القضية المعروفة بخلية شبكة العملة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 13402 لسنة 2024 جنايات التجمع، أنهم خلال الفترة من مطلع عام 2022 حتى 16 يناير 2023، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة ومحافظات أخرى ارتكبوا جرائم الإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية والإضرار بالنظام المالى والبنكي.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بشراء العملات الأجنبية من المصرين العاملين بالخارج، واعطاء ذويهم ما يقابلها بالعملات المحلية، مما أضر بالاقتصاد القومى للبلاد.