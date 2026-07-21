«يا سوسة».. مروة اللبنانية تتصدر الترند وتستعد لمفاجآت غنائية جديدة

حققت الفنانة مروة اللبنانية نجاحًا لافتًا بعد طرح أحدث أعمالها الغنائية «يا سوسة»، والتي استطاعت أن تتصدر قوائم الترند على مختلف منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية، وسط تفاعل واسع من الجمهور وإشادات كبيرة بالأغنية التي جاءت بإيقاع عصري وكلمات جذابة.

وجاءت الأغنية ثمرة تعاون ناجح بين مروة اللبنانية وشركة الكوتش للإنتاج الفني، في خطوة تؤكد حرصها على تقديم أعمال فنية تواكب تطورات الساحة الغنائية وتلبي تطلعات جمهورها.

مروة بداية جديدة

وأكدت مروة أن هذه المرحلة تمثل بالنسبة لها بداية جديدة مليئة بالتفاؤل والثقة، مشيرة إلى أن محبة جمهورها ودعمهم المتواصل هما الدافع الحقيقي الذي يمنحها الإصرار على الاستمرار وتقديم الأفضل دائمًا.

وعن جديدها بعد نجاح «يا سوسة»، كشفت مروة اللبنانية أنها تستعد لطرح مجموعة من الأغنيات الجديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها تحمل أفكارًا مختلفة وألوانًا موسيقية متنوعة ستشكل مفاجأة لجمهورها، معربة عن أمنيتها في أن تنال هذه الأعمال إعجاب محبيها وتواصل رحلة النجاح التي بدأتها مع أحدث إصداراتها.