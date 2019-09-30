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فن

مروة اللبنانية تحيي حفلا بالقاهرة غدا

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 06:18 م
مروة اللبنانية
مروة اللبنانية
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة مروة اللبنانية مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيها عن حفلها غدا بالقاهرة.

وقالت مروة :"سهرة غنائية الثلاثاء يوم١/اكتوبر٢٠١٩حفل في مركب نيلي".

وكانت عادت الفنانة مروة اللبنانية للتفاعل من جديد عبر حساباتها على السوشيال ميديا، بعد شهر من اختفائها عقب وفاة شقيقها (عارف) في منتصف شهر يونيو الماضي.

ونشرت مروة اللبنانية صورة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت فيها حزينة، وكتبت تعليقًا مؤثرًا على وفاة شقيقها، بدأته قائلة: «قولوا آمين أخواني الأعزاء .. دمتم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير والعرفان.. لكل من قدم لي ولعائلتي الكريمة التعزية الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة المرحوم أخي عارف، نشكر كل من قدم لنا واجب العزاء سواء بالحضور والمشاركة في مراسم الدفن، أو بصادق الشعور من خلال الإتصال الهاتفي أوعبر الرسائل أو من خلال الكتابة والمشاركة عبر مواقع التواصل الإجتماعي».

وتابعت مروة اللبنانية: «نسأل الله أن يجازيكم عنا خير الجزاء وأن لا يريكم أي مكروه في عزيز لكم ، قولوا (آمين) أن المصاب في فقده كان جللًا والألم كبيرًا ولكن بفضل الله ثم بفضل ما قدمتموه لنا من تعازيكم الحارة ومواساتكم الحسنة ودعواتكم الصادقة واسترحامكم الجميل وشعوركم النبيل وإحياؤكم لطيب ذكراه خفف عنا الشيء الكبير وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على طيب أصلكم وصادق شعوركم، الحمدلله على حبكم ومدى شعوركم لنا ووقفتكم معي ، نسأل الله أن يجزاكم عنا وعنه خير الجزاء وأن يجزل لكم المثوبة وان يجعل كل ما بذلتموه من أجلنا في ميزان حسناتكم جميعا قولوا (آمين)»

وأكملت: «كما نسأل الله- عز وجل- أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة انه على كل شي قدير وكفى به حسيبا قولوا(آمين) كما نسأل الله- جل جلاله- بأن لا يري أي منكم مكروه وان يكون- سبحانه- حافظًا لكم في هذه الدنيا وان يغفرلكم جميعا وان يتولاكم في الصالحين والصديقين إنه ولي ذلك والقادر عليه ، قولوا (آمين) لقد عجزت أن أسطر ما تستحقونه من الثناء والإجلال والتقدير والعرفان، ولكن لا أملك إلا أن أستبيحكم العذر في التقصير وأقول للجميع.. شكر الله سعيكم وعظم أجركم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. ( اللهم آمين )».

وكان «عارف» (شقيق مروة اللبنانية) قد توفي في 15 يونيو الماضي، وشيعت جنازته في لبنان.

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