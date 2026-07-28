إعادة محاكمة متهم بقضية أنصار بيت المقدس أول أغسطس

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، السبت المقبل الموافق 1 أغسطس 2026، إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم بارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والقتل العمد وحيازة أسلحة نارية.