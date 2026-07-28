محمد الجبالي: أزمة الرخصة حرمت جماهير الزمالك من الاحتفال بالدوري

أكد الناقد الرياضي محمد الجبالي، أن جماهير الزمالك لم تستمتع بالكامل بفرحة التتويج بلقب الدوري المصري، بعدما فرضت أزمة الرخصة نفسها على المشهد، لتخطف الأضواء من إنجاز الفريق وتثير حالة من القلق داخل القلعة البيضاء.

وقال الجبالي، عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إن الزمالك عاش حالة من التوتر استمرت نحو شهرين ونصف بسبب أزمة الرخصة، في ظل تمسك النادي بضرورة إنهاء الملف لضمان المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل.

وأضاف أن إدارة الزمالك كانت تدرك أهمية العودة إلى دوري أبطال أفريقيا بعد الغياب عن البطولة خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، وهو ما جعل ملف الرخصة يمثل أولوية قصوى داخل النادي، حتى يتمكن الفريق من استعادة مكانه في أكبر بطولات الأندية على مستوى القارة الإفريقية.