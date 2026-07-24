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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل غلق الميركاتو.. 5 محترفين ينتظرون حسم مصيرهم في الدوري المصري

أشرف داري
أشرف داري
منتصر الرفاعي

مع اقتراب إسدال الستار على فترة الانتقالات الصيفية تتسارع تحركات أندية الدوري المصري لحسم ملف اللاعبين الأجانب في ظل سعيها لإعادة ترتيب قوائمها بما يتماشى مع لوائح القيد وفتح المجال أمام تدعيمات جديدة قبل انطلاق الموسم.

وتتجه الأنظار إلى عدد من المحترفين الذين لا يزال مستقبلهم معلقا بين الاستمرار والرحيل سواء بسبب اكتمال قوائم الأجانب أو تلقيهم عروضا من أندية أخرى لتبقى الأيام الأخيرة من الميركاتو حاسمة في تحديد وجهتهم المقبلة.

رضا سليم.. الرحيل يقترب من الأهلي

يأتي المغربي رضا سليم جناح الأهلي على رأس الأسماء المرشحة لمغادرة الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الحالية بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني في ظل اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب داخل الفريق.

وتكثف إدارة الأهلي جهودها لتسويق اللاعب، سواء من خلال بيعه بشكل نهائي أو إعارته، بهدف إفساح مكان لتسجيل عناصر أجنبية جديدة ضمن قائمة الموسم المقبل.

أشرف داري.. عروض خارجية ورغبة في الاستمرار

ولا يزال مستقبل مواطنه أشرف داري مدافع الأهلي محل نقاش رغم تلقيه أكثر من عرض خارجي خلال الفترة الماضية.

ورغم رغبة إدارة الأهلي في دراسة العروض المقدمة للاعب فإن داري يفضل البقاء داخل القلعة الحمراء إذ يرى مع وكيل أعماله أن العروض الحالية لا تلبي طموحاته الفنية أو المالية، ما يعقد فرص رحيله حتى الآن.

جراديشار.. سيراميكا ينتظر الاتفاق النهائي

ويقترب السلوفيني جراديشار من مغادرة الأهلي بعدما دخل نادي سيراميكا في مفاوضات متقدمة لضمه خلال الميركاتو الصيفي.

ورغم وجود اتفاق مبدئي بين الناديين فإن الصفقة لم تحسم بصورة رسمية حتى الآن بسبب استمرار المفاوضات حول الراتب السنوي للاعب إلى جانب مناقشة إمكانية مساهمة الأهلي في تحمل جزء من قيمة عقده.

سيف الجزيري.. مستقبل غامض داخل الزمالك

وفي الزمالك، يواصل التونسي سيف الجزيري تصدر قائمة اللاعبين الذين تحيط الشكوك بمستقبلهم في ظل خطة الإدارة لإعادة هيكلة قائمة الأجانب استعدادا للموسم الجديد.

وارتبط اسم المهاجم التونسي بعدد من الأندية الراغبة في التعاقد معه يتقدمها النادي الإفريقي إلا أن إدارة الزمالك لم تتخذ قرارها النهائي بشأن استمراره أو الموافقة على رحيله.

علي سليمان.. انتظار الحسم

كما يبقى الإريتري علي سليمان، لاعب كهرباء الإسماعيلية ضمن الأسماء التي لم يحسم مصيرها حتى الآن حيث يرتبط بقاؤه أو رحيله بالرؤية الفنية للجهاز الفني واحتياجات الفريق خلال الموسم الجديد.

أيام حاسمة قبل غلق باب القيد

ومن المنتظر أن تشهد الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات تحركات مكثفة داخل الأندية المصرية لحسم ملفات اللاعبين الأجانب سواء عبر البيع أو الإعارة أو الإبقاء على بعض العناصر بما يضمن الاستفادة القصوى من أماكن اللاعبين الأجانب قبل إغلاق باب القيد وانطلاق منافسات الموسم الجديد.

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