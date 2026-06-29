بتكلفة 27 مليون جنيه.. وزيرة التنمية المحلية: بدء التشغيل التجريبي لمجزر قلمشاة بالفيوم

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بدء التشغيل التجريبي اليوم الاثنين لمجزر قلمشاة بمحافظة الفيوم بعد تطويره بالكامل من موازنة الوزارة بتكلفة ٢٧ مليون جنيه ضمن جهود تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات .

وتلقت الدكتورة منال عوض تقريراً من اللجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة حول التفاصيل الكاملة للمجزر .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المجزر يقع علي مساحة ٣٧٠ مترا مربعا تقريباً ويحتوي علي صالة لذبح المواشي و صالة لذبح الأغنام و الخدمات الملحقه به من غرف (سمط - جلود - غلاية - ضواغط هواء - ثلاجة إعدام - منطقة تسليم - مكتب إدارى و خدمات ) ويضم المجزر مساحة عنبر ذبح المواشي حوالي ١٤٠ مترا مربعا و يحتوى عنبر الذبح علي خط تعليق من الاستانلس المقاوم للصدأ بطول المجزر من الصندوق حتي الثلاجات.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المجزر يخدم حوالي٢٠٠ ألف نسمه تقريباً ، ومعدل ذبح المجزر ١٠-١٥ رأس في الساعة وزن من ٤٠٠ ل ٦٥٠ كجم ، ومعدل عنبر الأغنام ٣٠ رأس / ساعة ، حيث تم تطوير و إعادة إنشاء المجزر بالكامل و عمل شبكات تغذية مياه و شبكة صرف صحي و نظام مقاومة الحريق و شبكة للأعمال الكهربائية و اللوحات الخاصة بها جديدة بالكامل ، وكذلك أنظمة التيار الخفيف ( إنذار حريق - تليفونات - صوتيات - كاميرات - تهويه - شفاطات ) و يوجد به مولد يعمل اتوماتيك و نظام ATS يعمل اتوماتيكيا في حالة انقطاع التيار و يوجد بالمجزر منظومة للدم منفصله لتعظيم الاستفادة لكل مخرجات المجزر .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة مستمرة في تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية في مختلف المحافظات وسرعة تحديث البنية التحتية وتحسين خطوط الذبح وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبيئية، بما يضمن توفير لحوم آمنة للمواطنين حفاظاً على الصحة العامة والبيئة.