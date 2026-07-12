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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإعدام شنقا للمتهم بإنهاء شقيقته في الشرقية

محكمة جنايات الزقازيق
محكمة جنايات الزقازيق
محمد الطحاوي
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية،برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين ورفيق محمد الحسيني، وأمانة سر أحمد البنا ويامن محمود بمعاقبة شاب بالإعدام شنقًا، بعد إدانته بقتل شقيقته الطفلة داخل منزل الأسرة بقرية كفر العزازي التابعة لمركز أبو حماد، عقب ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية.

تعود تفاصيل القضية رقم 16579 لسنة 2025 جنايات مركز أبو حماد، والمقيدة برقم 4079 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، إلى قيام النيابة العامة بإحالة المتهم "عمرو ال.ع.م.ع"، 23 عامًا، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل شقيقته الطفلة "س"، البالغة من العمر ثلاث سنوات، بدائرة مركز أبو حماد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ارتكب الجريمة عمدًا مع سبق الإصرار، إثر خلافات سابقة مع أفراد أسرته، حيث عقد العزم وبيت النية على ارتكاب الواقعة، واستغل وجود الطفلة، ثم اعتدى عليها مستخدمًا سلاحًا أبيض "سكين"، ما أدى إلى وفاتها، وذلك على النحو الوارد بأمر الإحالة وتحقيقات النيابة.

وبعد تداول القضية أمام المحكمة، والاستماع إلى مرافعة النيابة العامة وهيئة الدفاع، ومطالعة أوراق الدعوى وما تضمنته من أدلة وتقارير، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكمها بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا، بعد ثبوت إدانته بارتكاب الواقعة.

الزقازيق محكمة جنايات الزقازيق الشرقية محافظة الشرقية مفتي الجمهورية

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