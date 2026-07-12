قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وإيه المشكلة يعني.. الغندور يثير الجدل بشأن تغيير اللائحة من أجل مشاركة الأهلي في دور الأبطال
مصر والإمارات.. يدٌ واحدة ورؤية مشتركة في قمة «السيسي وبن زايد» بالعلمين| فيديو
خطوة جديدة تقرب إمام عاشور من الحلم الأوروبي.. تفاصيل
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات رأس الحكمة وتسليم التعويضات للمستحقين من الأهالي
موقف تريزيجيه من البقاء في الأهلي بالموسم الجديد
فيفا يدرس زيادة منتخبات كأس العالم إلى 64 بداية من 2030
لتعظيم الإنتاج وزيادة الصادرات.. وزير الإنتاج الحربي: لا تهاون في تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية
الأردن يعلن الحداد 4 أيام على وفاة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني
ديمبيلي يحذر من لامين يامال: قادر على تدمير أي منافس إذا مُنح المساحة
المعدن الأصفر يسجل مفاجأة جديدة .. سعر جرام الذهب في مصر الآن
الكاميرا صورتهم.. القبض على شخصين سرقا أموالا من داخل سيارة بمدينة نصر
أول تعليق من باكستان على تجدد التوترات بين أمريكا وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيطري الشرقية يضبط 3 أطنان لحوم فاسدة ومصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
محمد الطحاوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والتصدي لتداول الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، شنت حملات تفتيشية مكثفة خلال الفترة من 4 حتى 9-7-2026، أسفرت عن تحرير 11 محضرًا، وضبط 3 أطنان و660.8 كجم من اللحوم والمنتجات الحيوانية المخالفة.

وأسفرت الحملات بمدينة العاشر من رمضان، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة تموين العاشر من رمضان، وهيئة سلامة الغذاء، عن تحرير 3 محاضر، وضبط 2 طن و305 كجم من فيليه الدواجن، والدهن، والشيش، دون بيانات ومجهولة المصدر، ومخالفة للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المصرية.

كما أسفرت الحملات بمركز ومدينة الزقازيق عن تحرير 5 محاضر، بإجمالي مضبوطات بلغت 893.8 كجم، شملت دواجن مجمدة مجهولة المصدر، ولحومًا مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وأسماكًا مجمدة متنوعة مخالفة للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المصرية.

وأكدت مديرية الطب البيطري استمرار الحملات التفتيشية على محال الجزارة، والثلاجات، والمطاعم، والهايبر ماركت، والأسواق بمختلف مراكز المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية الحملات الرقابية والمنشآت الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

ميسي

رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي

مرتبات يوليو 2026

صرف 1000 جنيه شهريًا بخلاف الزيادة والعلاوة.. مفاجأة بشأن مرتبات يوليو 2026 لهؤلاء

صبري نخنوخ

براءة صبري نخنوخ في قضية مخالفات بناء بالعجوزة

كأس العالم

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026

سعر الدولار

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

أرشيفية

وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر عن عمر يناهز 74 عاماً

حالة الطقس

استعدوا لحرارة قياسية.. موجة "الصهد الرطب" تضرب البلاد في هذا الموعد

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على المتهم بإتلاف إطارات سيارة طليق شقيقته بمدينة نصر

المتهمين

راكبين تروسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من شخص بالقاهرة

الطفل

القبض على طفل يقود سيارة لجمع القمامة بالمعادى

بالصور

أول سيارة سباق كهربائية.. فريق سباقات جامعة عين شمس يستعد للمشاركة على ‏حلبة سيلفرستون بإنجلترا ‏

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

محافظ الشرقية: تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط للشوارع

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الشرقية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمراكز ومدن وأحياء الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

فيديو

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد