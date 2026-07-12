بيطري الشرقية يضبط 3 أطنان لحوم فاسدة ومصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والتصدي لتداول الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، شنت حملات تفتيشية مكثفة خلال الفترة من 4 حتى 9-7-2026، أسفرت عن تحرير 11 محضرًا، وضبط 3 أطنان و660.8 كجم من اللحوم والمنتجات الحيوانية المخالفة.

وأسفرت الحملات بمدينة العاشر من رمضان، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة تموين العاشر من رمضان، وهيئة سلامة الغذاء، عن تحرير 3 محاضر، وضبط 2 طن و305 كجم من فيليه الدواجن، والدهن، والشيش، دون بيانات ومجهولة المصدر، ومخالفة للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المصرية.

كما أسفرت الحملات بمركز ومدينة الزقازيق عن تحرير 5 محاضر، بإجمالي مضبوطات بلغت 893.8 كجم، شملت دواجن مجمدة مجهولة المصدر، ولحومًا مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وأسماكًا مجمدة متنوعة مخالفة للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المصرية.

وأكدت مديرية الطب البيطري استمرار الحملات التفتيشية على محال الجزارة، والثلاجات، والمطاعم، والهايبر ماركت، والأسواق بمختلف مراكز المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.