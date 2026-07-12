محسن صالح: عموتة يحتاج وقتًا لتحديد الراحلين عن الأهلي

أكد محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، أن فترة الإعداد للموسم الجديد لن تكون كافية أمام المدير الفني المغربي الحسين عموتة للحكم بشكل كامل على جميع لاعبي الفريق، أو اتخاذ قرار نهائي بشأن الراحلين.

وقال محسن صالح، في تصريحات إذاعية، إن عموتة سيحتاج إلى وقت أطول للتعرف على إمكانيات اللاعبين، موضحًا: "فترة الإعداد لا تكفي حتى يحكم حسين عموتة على لاعبي الأهلي ويحدد مصير الراحلين".

وأضاف: "اللاعب المميز قد يفرض نفسه من الناحية المهارية فقط، لكن باقي الجوانب مثل الإرادة والالتزام والجاهزية البدنية تحتاج إلى وقت كبير حتى يتم تقييمها بالشكل الصحيح".

راحة للدوليين قبل معسكر إسبانيا

وفي سياق متصل، قرر المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، منح اللاعبين الدوليين راحة لمدة أسبوعين، عقب انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 وعودة البعثة إلى القاهرة.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الفريق فور انتهاء فترة الراحة، قبل السفر إلى إسبانيا للدخول في المعسكر الخارجي، الذي يأتي ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد.

برنامج إعداد شامل

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد بقيادة عموتة، الذي وضع برنامجًا تدريبيًا متكاملًا يهدف إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، مع التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية، إلى جانب تطبيق أفكاره الخططية والتكتيكية استعدادًا لانطلاق المنافسات.

وشهدت التدريبات الأخيرة تركيزًا على الجوانب البدنية في بداية المران، قبل الانتقال إلى الفقرات الفنية، كما عقد عموتة عدة جلسات مع اللاعبين لشرح أسلوب اللعب الذي يسعى لتطبيقه، مع التشديد على أهمية الالتزام والانضباط منذ انطلاق فترة الإعداد.