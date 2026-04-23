مفيدة شيحة: اللي تدور لجوزها على عروسة هتتسلخ

أثارت الإعلامية مفيدة شيحة تفاعلًا واسعًا بعد فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، علّقت فيه على قصة سيدة لديها ثلاثة أبناء، قامت بالبحث لزوجها عن زوجة أخرى.

وقالت مفيدة شيحة خلال الفيديو: «في حكاية اتقالت لي: إن ست عندها 3 عيال دورت لجوزها على عروسة»، مضيفةً برسالة حادة: «أنا جاية لك من المستقبل، أوعي تعتقدي إنك هتكوني مبسوطة، إنتِ مش هتتحرقي بالنار اللي إنتِ ولعتيها، لا يا حلوة، إنتِ هتتسلخي».

وأثار الفيديو تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين، حيث انقسمت الآراء بين من رأى أنها رسالة تحذيرية قوية، وآخرين اعتبروا أن أسلوبها كان قاسيًا ومباشرًا بشكل لافت.

وكانت مفيدة شيحة قد تناولت إحدى أغرب قضايا محكمة الأسرة، لزوج يشكو من هوس زوجته بالقطط، وقالت خلال تقديمها برنامج «الستات»، المذاع عبر قناة «النهار»، إن هذا السلوك غير طبيعي ويحتاج إلى طبيب نفسي، مؤكدةً أن هناك أمرًا غير سليم، خاصة أن هذه السيدة تذهب بشكل أسبوعي لإقامة ما يشبه «حفل زفاف» للقطط التي تربيها، بطريقة غير مألوفة.

وتابعت: «طب إزاي يعني؟ ومين المعازيم؟ ومين هيكون موجود في الفرح؟ هذه السيدة تحتاج إلى مساعدة، وزوجها يتحملها ويتعب معها في رحلة علاج نفسي».

واختتمت الإعلامية حديثها قائلة: «إن تكون رحيمًا مع الحيوانات شيء في منتهى الروعة، لكن إقامة حفل أسبوعي للقطط التي أربيها أمر يحتاج إلى تدخل طبي وعلاج».