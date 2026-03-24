في توقيت مريب.. سارة نتنياهو تغادر إسرائيل إلى الولايات المتحدة

قبل ساعات من انتهاء المهلة التي لوّح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بشأن مضيق هرمز، وفي ظل تصاعد المخاوف من مواجهة عسكرية محتملة، غادرت سارة نتنياهو إسرائيل متجهة إلى الولايات المتحدة، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول توقيتها.

وبحسب تقارير إعلامية، سافرت نتنياهو ، ليلة أمس، على متن طائرة تابعة لشركة “إل عال” قرابة منتصف الليل، مستفيدة من رحلة عادية رغم القيود الاستثنائية المفروضة على مطار بن جوريون، التي شملت تقليص عدد الرحلات وتحديد أعداد المسافرين.

وتأتي هذه المغادرة في وقت بالغ الحساسية، مع تصاعد التوقعات برد إيراني محتمل قد يطال الداخل الإسرائيلي، ما يضفي على توقيت الرحلة أبعادا سياسية وأمنية تتجاوز طابعها الشخصي.

ومن المقرر أن تشارك سارة نتنياهو خلال زيارتها في فعالية دولية تُنظمها ميلانيا ترامب في واشنطن، بمشاركة ممثلين عن عشرات الدول وشركات تكنولوجية كبرى.

في المقابل، يتواجد يائير نتنياهو خارج إسرائيل أيضًا، حيث وصل إلى بودابست للمشاركة في مؤتمر سياسي، ما يعزز حالة الجدل بشأن وجود أفراد من عائلة رئيس الوزراء خارج البلاد في ظل أجواء التصعيد.

ويطرح هذا المشهد تساؤلات لافتة داخل الأوساط الإسرائيلية، خاصة مع تزايد التوترات الإقليمية واحتمالات الانزلاق إلى مواجهة أوسع خلال الأيام المقبلة.