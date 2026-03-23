نتنياهو: أي اتفاق مع إيران يجب أن يضمن مصالح إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن "أي اتفاق محتمل مع إيران يجب أن يضمن الحفاظ على المصالح الحيوية لإسرائيل، في ظل التحركات الجارية للتوصل إلى تسوية للأزمة".

ونقلت صحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيلية عن نتنياهو أنه أجرى اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث ناقشا تطورات الملف الإيراني.

وأضاف نتنياهو: إن الرئيس الأمريكي يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران يضمن حماية مصالح إسرائيل.. مشيرا إلى أن إسرائيل ستستمر في تنفيذ ضربات ضد إيران و"حزب الله" في لبنان إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق.

وتابع: "قبل أيام قليلة فقط قمنا بتصفية عالمين نوويين إضافيين، وما زال لدينا المزيد؛ سنحافظ على مصالحنا الحيوية في أي ظرف".

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي قد أفاد، في وقت سابق، بأن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس اتصل هاتفيا، اليوم، مع نتنياهو، وبحث معه محاولة إطلاق مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

