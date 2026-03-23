نتنياهو بعد أنباء مفاوضات ترامب مع طهران: سنواصل قصف إيران ولبنان.. وقتلنا عالمين نوويين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن هناك فرصة لتحويل ما وصفه نتنياهو بالمكاسب العسكرية الكبيرة إلى اتفاق "يحمي مصالحنا الحيوية".

وأكد نتنياهو في خطاب متلفز أن إسرائيل ستواصل هجماتها في إيران ولبنان، مضيفا : "نحن ندمر برنامج الصواريخ والبرنامج النووي، ونواصل توجيه ضربات قوية لحزب الله".

وقال نتنياهو إنه تحدث في وقت سابق من اليوم مع ترامب، مؤكداً اعتقاده بأن إسرائيل تستطيع "الاستفادة من الإنجازات الكبيرة التي حققناها مع الجيش الأمريكي لتحقيق أهداف الحرب من خلال اتفاق - اتفاق يحمي مصالحنا الحيوية".

كما زعم نتنياهو أن إسرائيل قتلت مؤخراً عالمين نوويين، وألمح إلى عمليات أخرى قادمة.

وقال: "قبل أيام قليلة، قضينا على عالمين نوويين آخرين - ومن المتوقع المزيد من العمليات، وسنحمي مصالحنا الحيوية تحت أي ظرف من الظروف".