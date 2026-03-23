تحركات دبلوماسية مفاجئة.. نتنياهو ونائب ترامب يبحثان اتفاقا أمريكيا إيرانيا محتملا

أفادت القناة الثانية عشرة العبرية، اليوم الإثنين، نقلاً عن مصدر مطلع لم تُسَمِّه، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، ونائب الرئيس الأمريكي “جي دي فانس”، سيناقشان اتفاقاً محتملاً مع إيران، خلال مكالمة هاتفية.

وذكر المصدر، أن “نتنياهو” و"دي فانس" أجريا مكالمة هاتفية، في وقت سابق من اليوم؛ لمناقشة الجهود المبذولة لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ترامب، اليوم أيضا، إن الولايات المتحدة تأمل في التوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على واشنطن وحلفائها في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل، مشيراً إلى أن إيران مُنحت مهلة 5 أيام، وقد وافقت على عدم امتلاك أسلحة نووية؛ مما يجعل العالم أكثر أماناً قريباً.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده بنت أعظم قوات عسكرية في العالم، وهو ما يتجلى اليوم في العمليات العسكرية التي نفذتها في إيران وفنزويلا.

وأوضح أن المحادثات المتجددة مع إيران، بدأت بعد وقت قصير من تهديده بقصف البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وقال ترامب، خلال فعالية في ولاية تينيسي،: "كنا نخطط غدًا لتدمير بعض محطات الطاقة التابعة لهم، لكننا لن نفعل ذلك، سنؤجل ذلك.. نأمل ألا نضطر إلى فعل ذلك، ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف".