الهرمونات والطقس الحار.. أسباب مختلفة لتورم القدمين

إذا تورمت قدماك وكاحلاك، فعادةً لا داعي للقلق، خاصةً إذا كنت تقف أو تمشي كثيرًا، يُعرف التورم طبيًا باسم الوذمة، وهي حالة تتراكم فيها كمية كبيرة من السوائل في أنسجة الجسم، غالبًا ما يكون تورم القدمين والكاحلين غير مؤلم، ولكنه قد يستمر لفترة أطول.

قد يكون تورم القدمين والكاحلين أحيانًا ناتجًا عن مشكلة طبية خطيرة، لذا، من المهم معرفة سبب التورم لديك، والتواصل مع طبيبك إذا كنت تعاني من صعوبة في المشي، أو تشعر بثقل في ساقيك، أو لاحظت تمددًا أو تجعدًا أو لمعانًا في الجلد

اسباب تورم القدمين

- جاذبية

قد يتراكم السائل في أسفل ساقيك نتيجة للجاذبية، مما يؤدي في النهاية إلى التورم.

- الهرمونات

قد تؤدي التغيرات الهرمونية، كتلك التي قد تحدث أثناء الحمل أو الحيض أو انقطاع الطمث، إلى إبطاء تدفق الدم إلى أسفل الساقين والأطراف الأخرى، مما قد يسبب تورم الكاحلين

- التهاب الوريد

قد يُسبب هذا النوع من التهاب الأوردة حكةً واحمراراً وألماً عند لمس الجلد، وقد يؤدي إلى تورم الساقين، وهو أكثر شيوعاً لدى الأشخاص المصابين بدوالي الأوردة.

- الطقس الحار

في الحر، تتضخم الأوعية الدموية في جسمك، مما قد يؤدي إلى تورم القدمين والكاحلين.