رجليك بتتنفخ الصبح .. حيل منزلية لعلاج تورم القدمين

يعد تورم القدمين من المشكلات الشائعة بين النساء والرجال من جميع الأعمار ولها أسباب متعددة ولكن في معظم الأحيان يمكن التغلب عليها من خلال بعض الحيل المنزلية بدون الحاجة للذهاب للطبيب.



ووفقا لما جاء في موقع nhs نكشف لكم مجموعة من الحيل التي تساعدك على تخفيف تورم القدمين.



حيل علاج تورم القدمين

من المفترض أن يزول التورم في الكاحلين أو القدمين أو الساقين من تلقاء نفسه، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها للمساعدة.

ارفع ساقيك أو المنطقة المتورمة على كرسي أو وسائد عندما تستطيع

مارس بعض التمارين الخفيفة، مثل المشي، لتحسين تدفق الدم لديك.

ارتدي أحذية واسعة ومريحة ذات كعب منخفض ونعل ناعم.

اغسل قدميك وجففهما ورطبهما لتجنب العدوى

لا تقف أو تجلس لفترات طويلة من الزمن

لا ترتدي ملابس أو جوارب أو أحذية ضيقة للغاية

تنبيه

عند استمرار تورم القدمين لفترة طويلة حتى بعد اتباع هذه الحيل يجب الذهاب للطبيب فورا خاصة النساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة.