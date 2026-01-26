رئيس مجلس النواب يستقبل وزير البترول ويؤكد: التكامل بين السلطتين ركيزة لدعم قطاع الطاقة

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والوفد المرافق له، الذي ضم اللواء محمد حسن، أمين عام الوزارة، والدكتور سامح سمير، مساعد الأمين العام، بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمدالوحش، وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس.

في بداية اللقاء، أعرب المهندس كريم بدوي، عن خالص تهانيه للمستشار هشام بدوي لنيله ثقة النواب وانتخابه رئيساً للمجلس، متمنياً لسيادته كل التوفيق في قيادة المؤسسة التشريعية، ومؤكداً على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس النواب في دفع عجلة التنمية وتحقيق تطلعات المواطنين.

ومن جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عن بالغ اعتزازه بهذه الزيارة وتقديم التهنئة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة البترول والثروة المعدنية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة، ومؤكدًا أهمية التنسيق والتكامل المؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم السياسات العامة للدولة، واستكمال الأطر التشريعية الداعمة لقطاع الطاقة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار .