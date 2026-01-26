لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

قدم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية .

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

المكونات

• صدور دجاج: 1 كجم

• تورتيلا: 6–8 رغيف

• بصل شرائح: 2 حبة

• فلفل ألوان شرائح: 1 كوب

• زيت: 3 ملعقة كبيرة

تتبيلة الشاورما

• زبادي: 3 ملعقة كبيرة

• خل أبيض: 2 ملعقة كبيرة

• ليمون: 2 ملعقة كبيرة

• ثوم مفروم: 1 ملعقة كبيرة

• بابريكا: 1 ملعقة كبيرة

• كمون: 1 ملعقة صغيرة

• كزبرة ناشفة: 1 ملعقة صغيرة

• بهارات شاورما: 1 ملعقة كبيرة

• ملح: 1 ملعقة صغيرة

• فلفل أسود: ½ ملعقة صغيرة

الثومية

• ثوم: 6 فصوص

• زيت: 1 كوب

• عصير ليمون: 2 ملعقة كبيرة

• خل أبيض: 1 ملعقة كبيرة

• ملح: ½ ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1 يُقطع الدجاج شرائح رفيعة، ويُخلط مع كل مكونات التتبيلة ويُترك على الأقل 2 ساعة.

2 في طاسة ساخنة، يُضاف الزيت ويُشوح الدجاج على نار عالية حتى يتحمّر.

3 يُضاف البصل والفلفل ويُقلبوا دقيقة فقط.

4 تُسخن التورتيلا، يُوضع الشاورما + ثومية، وتُلف بإحكام.

5 تُحمّر التورتيلا على جريل أو طاسة خفيفة حتى تأخذ لون.