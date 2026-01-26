لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

قدم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية .
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
المكونات
• صدور دجاج: 1 كجم
• تورتيلا: 6–8 رغيف
• بصل شرائح: 2 حبة
• فلفل ألوان شرائح: 1 كوب
• زيت: 3 ملعقة كبيرة
تتبيلة الشاورما
• زبادي: 3 ملعقة كبيرة
• خل أبيض: 2 ملعقة كبيرة
• ليمون: 2 ملعقة كبيرة
• ثوم مفروم: 1 ملعقة كبيرة
• بابريكا: 1 ملعقة كبيرة
• كمون: 1 ملعقة صغيرة
• كزبرة ناشفة: 1 ملعقة صغيرة
• بهارات شاورما: 1 ملعقة كبيرة
• ملح: 1 ملعقة صغيرة
• فلفل أسود: ½ ملعقة صغيرة
الثومية
• ثوم: 6 فصوص
• زيت: 1 كوب
• عصير ليمون: 2 ملعقة كبيرة
• خل أبيض: 1 ملعقة كبيرة
• ملح: ½ ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
1 يُقطع الدجاج شرائح رفيعة، ويُخلط مع كل مكونات التتبيلة ويُترك على الأقل 2 ساعة.
2 في طاسة ساخنة، يُضاف الزيت ويُشوح الدجاج على نار عالية حتى يتحمّر.
3 يُضاف البصل والفلفل ويُقلبوا دقيقة فقط.
4 تُسخن التورتيلا، يُوضع الشاورما + ثومية، وتُلف بإحكام.
5 تُحمّر التورتيلا على جريل أو طاسة خفيفة حتى تأخذ لون.