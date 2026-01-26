تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تؤثر جوزة الطيب كتأثير الحشيش، وفي حالة تناول جرعات زائدة يصاب المرء بطنين في الأذن وإمساك شديد وإعاقة في التبول، وقلق وتوتر وهبوط في الجهاز العصبي المركزي، والذي قد يؤدي إلى تسمم والوفاة.



على الرغم من تعدد فوائد جوزة الطيب، إلا أن هناك بعض الأضرار التي يمكن أن تسببها في حالة الإفراط في استخدامها.

اضرار جوزة الطيب

الهلوسة.

النعاس.

الدوخة.

جفاف الفم.

الارتباك.

النوبات التشنجية.

بالإضافة إلى بعض الآثار الجانبية الأخرى مثل خفقان في القلب، واضطرابات تنفسية ومعوية.

وبالإضافة إلى هذه التأثيرات قصيرة المدى لتسمم جوزة الطيب، هناك التأثيرات الأكثر خطورة التي تنتج عن الاستهلاك المفرط والمطول لهذا النوع من التوابل، فمن الممكن أن تسبب الجرعات السامة من الميريستين في فشل الأعضاء، وقد أبلغ عن حالات تسمم قد أدى بها الأمر إلى الوفاة نتيجة لتفاعل جوزة الطيب مع أدوية أخرى.

