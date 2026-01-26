قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات
عبد الغفار: الرعاية الصحية في مصر استثمار استراتيجي جاذب
على هامش منتدى العقار 2026.. وزير الإسكان يعقد لقاء مع نظيره السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة

4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
إسراء عبدالمطلب

أصدرت محافظة الإسكندرية، اليوم، بيانًا عاجلًا أعلن فيه بدء العمل بالقانون رقم 168 لسنة 2025 الخاص بتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، في خطوة تمثل امتدادًا لجهود الدولة المصرية لتعزيز الحوكمة وإحكام إدارة أراضي الدولة الخاصة، مع تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين. 

وجاء الإعلان متزامنًا مع إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، التي تمثل المنفذ الإلكتروني الرسمي لتقديم طلبات التقنين ومتابعة جميع مراحل الإجراءات، بدءًا من تقديم الطلب وحتى التعاقد النهائي، بما يضمن الشفافية وسرعة إنجاز الإجراءات.

وأكدت المحافظة في بيانها أن المنصة الإلكترونية تم إعدادها بالتنسيق بين لجنة استرداد أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية، لتكون قناة موحدة لجميع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مشيرة إلى أن المنصة تتيح أيضًا متابعة مراحل المعاينة والتسعير، بما يضمن التزام جميع الأطراف بالإجراءات القانونية الرسمية دون تأخير أو تحايل.

اللائحة التنفيذية وآليات التقديم

وأوضحت المحافظة أن اللائحة التنفيذية للقانون 168 لسنة 2025 صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء، وحددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، مع الإشارة إلى أن فترة تقديم الطلبات محددة بـ ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة، داعية المواطنين إلى الإسراع في التقديم لضمان الاستفادة من القانون.

كما أكدت المحافظة أن جميع طلبات التقنين المقدمة سابقًا وفقًا للقانون 144 لسنة 2017، الذي انتهى العمل به، سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد 168 لسنة 2025، وبنفس الرسوم التي تم سدادها، حرصًا على حماية حقوق المواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية نتيجة الانتقال إلى القانون الجديد.

الفئات الأربعة المستحقة للتقديم

وحددت محافظة الإسكندرية أربعة فئات من المواطنين يحق لهم التقدم على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وهي كما يلي:

  • المواطنون الذين سبق لهم تقديم طلب تقنين وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولم يتم البت فيه حتى صدور القانون الجديد 168 لسنة 2025، حيث ستستكمل الإجراءات دون الحاجة لإعادة التقديم.
  • المواطنون الذين تقدموا بطلب تقنين وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 وتم رفض طلبهم ولم تنقضِ مدة التظلم المقررة، حيث يحق لهم تقديم تظلم جديد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
  • المواطنون الذين تقدموا بتظلم وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولم تنقضِ مواعيد فحص التظلم حتى صدور القانون الجديد، حيث سيتم استكمال فحص التظلم أمام لجان التظلمات وفق أحكام القانون 168 لسنة 2025.
  • المواطنون الذين لم يتقدموا بطلبات تقنين سابقًا وفقًا للقانون 144 لسنة 2017، على أن يكون وضع اليد على الأراضي قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، مما يتيح شريحة واسعة من المواطنين الاستفادة من إجراءات التقنين.

أهداف القانون وأهمية المنصة

وأشار البيان إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم آليات التقنين وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة أملاك الدولة، مع ضمان حماية حقوق المواطنين الجادين، والحد من ظاهرة الاستيلاء غير القانوني على الأراضي، بما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد العقارية للدولة. 

كما تتيح المنصة الوطنية تقديم الطلبات إلكترونيًا، الأمر الذي يقلل من الحاجة للمعاملات الورقية ويسرع عملية استكمال الإجراءات، ويضمن متابعة دقيقة لكافة مراحل الطلب، من المعاينة الميدانية إلى التسعير والتعاقد النهائي.

ويأتي هذا القانون في إطار خطة الدولة الشاملة لتقنين أوضاع الأراضي، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو إعادة هيكلة منظومة أراضي الدولة وإتاحة الفرصة للمواطنين للحفاظ على ممتلكاتهم بشكل قانوني، بعيدًا عن المخاطر القانونية المرتبطة بوضع اليد غير النظامي.

دعوة المواطنين للإسراع في الإجراءات

وفي ختام البيان، دعت محافظة الإسكندرية جميع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى الإسراع بالدخول على المنصة الوطنية وبدء إجراءات التقنين خلال المدة المحددة، مؤكدة أن جميع الإجراءات متاحة إلكترونيًا لضمان انسيابية العملية وسرعتها، وأن المنصة توفر متابعة دقيقة لكل مرحلة من مراحل الطلب، بما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين ويضمن عدم تعرض أي مواطن للظلم أو التجاهل في إجراءات التقنين.

كما أكدت المحافظة أن القانون 168 لسنة 2025 يمثل امتدادًا طبيعيًا للقوانين السابقة، ويضمن استمرارية الحقوق للمواطنين الذين بدأوا إجراءات التقنين سابقًا، مع تطوير آليات التعامل مع الحالات الجديدة وفق معايير حديثة وشفافة، بما يرسخ مبدأ إدارة أراضي الدولة بشكل قانوني ومنظم.

الإسكندرية واضعي اليد تقنين أوضاع واضعي اليد أملاك الدولة أراضي أملاك الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

مرموش

100% من الأهداف في الاتحاد| عمر مرموش يكتب رقما تاريخيا.. إيه الحكاية؟

نجم صغير

سِوارها رفيق يد الجوزاء الخفي.. أثر كوني يكشف سر نجم عملاق

دوري أبطال أوروبا

حاسوب أوبتا العملاق يتوقع المتأهلين لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

فيديو

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد