العثور على جثة شخص ملقاة خلف مجلس مدينة أبو حمص في البحيرة

عثر أهالي مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، على جثمان شخص في العقد الخامس من العمر، خلف مبني مجلس المدينة، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي دمنهور، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد بعثور الأهالي على شخص مغشي عليه خلف مبني الوحدة المحلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ.

وبالفحص تبين أن الشخص متوفى، ويدعى رمضان ربيع عبد الفتاح، 42 عاما، وغير معلوم سبب الوفاة، وبمناظرة الجثمان قررت النيابة العامة عرضه علي الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وحرر المحضر اللازم لمباشرة التحقيقات.