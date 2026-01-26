قيادة الأزهر بمطروح تهنئ مدير الأمن ورجال الشرطة في عيدهم

هنأ وفد رفيع المستوى من منطقة مطروح الأزهرية، خلال زيارة رسمية اليوم الاثنين إلى مقر مديرية أمن مطروح، لتقديم التهنئة للواء حاتم الحداد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، وكافة قيادات وضباط وجنود وأفراد المديرية، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة المصرية.

ضم الوفد الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، يرافقه الشيخ عبد الحكيم سلطان، مدير عام وعظ مطروح، ومحمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وإلهام جلال، من المركز الإعلامي بالمنطقة، وحضور عدد من عمد قبائل مطروح.

وجاءت الزيارة لتسليط الضوء على التعاون الوثيق والتكامل المستمر بين الأزهر الشريف بمكانته الدعوية والتعليمية، ووزارة الداخلية بدورها في حفظ الأمن؛ حيث ثمن الوفد الأزهرى التضحيات الجسام التي يقدمها رجال الشرطة من قيادات وضباط وجنود وأفراد، والذين يمثلون معاً العين الساهرة على أمن المواطن واستقرار المنشآت التعليمية والدينية بالمحافظة.



وأكد الوفد خلال الزيارة أن هذا العيد هو تكريم لكل يد تحمي الوطن، مشيدين بالروح المعنوية العالية واليقظة التي يتمتع بها أفراد وجنود الشرطة في ميادين الواجب، ومؤكدين أن رسالة الأزهر في بناء العقول لا تكتمل إلا بالبيئة الآمنة التي يشيد أركانها رجال الشرطة البواسل.



من جانبه، أعرب اللواء حاتم الحداد عن اعتزازه بهذه الزيارة، مؤكداً أن التعاون مع الأزهر الشريف يعد ركيزة أساسية في تحصين المجتمع وحماية الجبهة الداخلية، مشيداً بدور الأزهر في نشر الفكر الوسطي ودعم جهود الدولة في التنمية والاستقرار.