بينهم شقيقان.. مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق العلمين بالبحيرة

لقي ثلاثة أشخاص بينهم شقيقان مصرعهم، قبل قليل، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة تريلا وسيارة نصف نقل بطريق وادي النطرون العلمين الدولي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم عند الكيلو 55 بطريق العلمين الدولي، اتجاه العلمين، ووجود متوفين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل تريلا بأخرى نصف نقل.

أسماء ضحايا الحادث

أسفر الحادث عن وفاة كل من:- عبد الباسط قاسم عبد الكريم، 35 عاما، وشقيقه عبد الكريم قاسم عبد الكريم، 36 عاما، وكريم فرحات على سعيد، 23 عاما، وجميعهم مقيمون مقيم محافظة مطروح.

تم التحفظ على الجثامين تحت تصرف جهات التحقيق بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي، كما تم التحفظ على السيارتين وأمرت النيابة العامة بندب لجنة فنية من المرور لفحص السيارتين وبيان أسباب الحادث والتصريح بدفن الجثامين الثلاثة.