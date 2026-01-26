قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال: عثرنا على جثة ران جويلي في مقبرة الشجاعية بعد فحص 250 جثمانا
الإمارات: نرفض استخدام أجوائنا أو أراضينا أو مياهنا لأي عمل عسكري ضد إيران
الأرصاد الجوية: تحذيرات من الأتربة.. وكتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة وبرودة شديدة ليلا
حشيش وكوكايين.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بنصف مليار جنية بالإسماعيلية
دعاء المغرب عند الإفطار.. كلمات مستجابة للصائمين 8 شعبان
الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على شخص وإختطافة بالجيزة
نتنياهو عن عودة جثمان الجندي ران غويلي من غزة: إنجاز عظيم
ربط طاقة الرياح على الشبكة العامة لكهرباء مصر قبل صيف 2026 .. تفاصيل
رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتوفير الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء
زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر
الدولار يستقر عند 47.12 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الإثنين
تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن منطقتين في حدائق أكتوبر
حوادث

حبس البلوجر هدير عبدالرازق وأوتاكا 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في نشر فيديوهات خادشة

هدير عبد الرازق و اوتاكا
هدير عبد الرازق و اوتاكا
رامي المهدي

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حبس البلوجر هدير عبدالرازق و طليقها البلوجر اوتاكا 3 سنوات في تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

خلال جلسة محاكمة المتهمة هدير عبد الرازق، دفع دفاعها ببطلان محضر الواقعة، وطعن عليه بالتزوير، مؤكدًا أن المحضر حرر بطريقة غير قانونية، واتهم كلًا من مقدم البلاغ ومأمور الضبط القضائي بالمشاركة في التزوير.

وأوضح المحامي أن هناك تلاعبًا في بيانات المحضر وتناقضًا بين ما ورد به وبين أقوال الشهود وتحقيقات النيابة العامة، مطالبًا بإحالة الواقعة للتحقيق لكشف مدى صحة هذا التزوير، مؤكدًا أن موكلته تتعرض لحبس غير مبرر نتيجة إجراءات باطلة.

وطالب الدفاع بضم أصل المحضر وكافة الدفاتر ذات الصلة للتحقق من تاريخ تحريره وتطابقه مع الإجراءات الرسمية، واستدعاء محرر المحضر ومقدم البلاغ لمناقشتهم بشأن ما ورد من تناقضات.

كما طالب محامي هدير عبدالرازق، ببرائتها من تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.


أثارت قضية البلوجر هدير عبدالرازق ضجة مدوية على السوشيال ميديا، بعدما  قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إحالة البلوجر هدير عبد الرازق، والمتهم محمد علاء الشهير بـ"محمد أوتاكا"، إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء العام تخل بالأخلاق وتضرب بعرض الحائط القيم المجتمعية، وحددت جلسة 15 ديسمبر لنظر أولى المحاكمات.

وجاء القرار بعد تأييد محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية لحكم حبس البلوجر هدير عامًا وتغريمها 100 ألف جنيه، عقابًا على الفيديوهات الجريئة التي لاقت استنكارًا واسعًا، وسط تصاعد مطالبات بوقف ما وصفه البعض بـ"الفوضى الأخلاقية الرقمية".


في السطور التالية نرصد القصة الكاملة ،حيث قررت النيابة العامة، بالقاهرة الجديدة، إحالة المتهمة هدير عبد الرازق والمتهم محمد علاء الشهير بـ"محمد أوتاكا"،  إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية خادشة للحياء العام، وتحديد جلسة 15 ديسمبر لمحاكمة المتهمين.


وكانت قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تاييد حبس البلوجر هدير عبدالرازق على حكم حبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.


وكانت أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمها بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء .

واوضحت التحقيقات أن المتهمة نشرت فيديوهات خادشة للحياء العام، حيث أنها قامت ببث عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي صوراً وفيديوهات مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام.

كما أنها ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية.

وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور.

وكشف مجري التحريات في أمر الإحالة، أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.

حبس البلوجر هدير عبدالرازق وأوتاكا محكمة القاهرة الاقتصادية البلوجر هدير عبدالرازق البلوجر اوتاكا حبس البلوجر هدير عبدالرازق و طليقها البلوجر اوتاكا نشر فيديوهات خادشة للحياء

