مقاطع خادشة للحياء.. اليوم الحكم على البلوجر هدير عبد الرازق وأوتاكا

تصدر المحكمة الاقتصادية اليوم الاثنين حكمها على البلوجر هدير عبد الرازق والتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا" في اتهامهما بنشر مقاطع مرئية خادشة للحياء عبر الإنترنت.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين قاما بنشر مقاطع مرئية خادشة للحياء العام عبر الإنترنت، تحمل إيحاءات مباشرة تهدف إلى الإغراء، في تجاوز صارخ للقيم والمبادئ الأسرية.

وكشفت التحقيقات أن هدير وأوتاكا بثا محتوى مُخِلًّا على الشبكة المعلوماتية بطريقة مكشوفة للجميع، ما دفع النيابة إلى توجيه الاتهام إليهما بشكل حاسم وإحالتهما للمحاكمة بتهمة التعدي الصريح على الآداب العامة.

ووفقًا للتحقيقات، بث المتهمان مقاطع مرئية ذات محتوى مُخل، قاصدين الإغراء والإساءة للحياء العام، كما نشرا تلك المواد عبر الشبكة المعلوماتية بما يتيح للكافة الاطلاع عليها، في تعدٍ واضح على المبادئ والقيم الأسرية المتعارف عليها.