ديني

مخطوط يتجاوز 450 عامًا يبرز عبقرية الطب العربي الإسلامي بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

مخطوط يتجاوز 450 عامًا
مخطوط يتجاوز 450 عامًا
شيماء جمال

يحوي متحف مكتبة الأزهر بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على تراث معرفي نادر في العديد من العلوم، من بينها مخطوطة علمية يزيد عمرها على 450 عامًا، وتعتبر واحدة من الكنوز التي توثق تطور العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية، وهي «مختصر تذكرة السويدي (التذكرة المفيدة والذخيرة الحميدة)»، أحد أبرز المراجع الكلاسيكية في الطب العربي الشعبي والبديل.

ويُنسب هذا المختصر إلى الإمام عبدالوهاب بن أحمد بن علي الشعراني الحنفي (ت 973هـ)، الذي عُرف بجهوده في تبسيط العلوم وتقريبها، حيث اختصر كتاب «تذكرة السويدي» للطبيب إبراهيم بن محمد بن أبي بكر السويدي الأنصاري، أحد أشهر أطباء عصره ومؤلفي الموسوعات الطبية الجامعة.

وتحمل النسخة المخطوطة دلالات تاريخية وعلمية مهمة، إذ وردت عليها تملكات لكلٍّ من علي النوري ومحمد اللقاني، ويعود تاريخ نسخها إلى سنة 987هـ، ما يجعلها شاهدًا حيًّا على تداول المعرفة الطبية منذ أكثر من أربعة قرون ونصف، واعتمادها مرجعًا موثوقًا بين العلماء والأطباء.

ويتميز الكتاب بمنهج علمي واضح، حيث ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة؛ الأول يتناول الأدوية المفردة مرتبة ترتيبًا هجائيًا، ويعرض النباتات والمعادن والمواد الحيوانية مع بيان طبائعها وخواصها العلاجية.

ويختص القسم الثاني بـالأدوية المركبة، موضحًا طرق تركيب العقاقير وصناعة الأشربة والمعاجين والمراهم وفق منهج الأقرباذين، أما القسم الثالث فيُعنى بـعلاج الأمراض، مستعرضًا العلل من الرأس إلى القدم، بما يشمل أمراض العين والصدر والمعدة والجلد، إلى جانب بعض صور الجراحة البسيطة.

وتكمن القيمة العلمية للمخطوط في كونه يجمع بين الطب النبوي، والمعرفة النباتية، والخبرة التطبيقية، ويعكس وعيًا مبكرًا بأهمية التنظيم العلمي للمعرفة الطبية بعيدًا عن العشوائية، وهو ما يجعله مصدرًا بالغ الأهمية للباحثين في تاريخ الطب والعلوم.

ويمثل إبراز هذا المخطوط اليوم تأكيدًا على عمق التراث العلمي الإسلامي، ودوره في تأسيس مناهج علمية راسخة، حيث يظل مختصر تذكرة السويدي شاهدًا خالدًا على إسهام العلماء المسلمين في خدمة الإنسان والارتقاء بصحته عبر العصور.

ويشارك الأزهر الشريف للعام العاشر على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والمقامة خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ويمتد جناحه على مساحة تقارب ألف متر مربع داخل قاعة التراث رقم (4).

مخطوط الطب الطب العربي عبقرية الطب العربي الطب العربي الإسلامي جناح الأزهر معرض الكتاب مكتبة الأزهر متحف مكتبة الأزهر الحضارة الإسلامية

