جناح الأزهر بمعرض الكتاب يفتح آفاق الإبداع.. فن مستدام وخط عربي لتعزيز الهوية والوعي

أطلق الأزهر الشريف، من خلال مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، عدد من الفعاليات الفنية والثقافية المتميزة بجناحه في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، أبرزها معرض «فن أخضر مستدام»، الذي يأتي في إطار جهود الأزهر لنشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة إعادة التدوير والابتكار الإبداعي، ضمن المبادرة السنوية لوحدة الأزهر للاستدامة البيئية.

ويضم المعرض أعمالًا فنية معبرة عن الهوية المصرية والقضايا المجتمعية والبيئية المعاصرة، مثل حماية البحار من التلوث، وتأثير التكنولوجيا على الأطفال، والعنف ضد المرأة، إلى جانب تنظيم ورش عمل تفاعلية لتعليم الزوار أساليب إعادة تدوير المستهلكات البيئية، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الاستدامة وبناء وعي مجتمعي إيجابي.

كما نظم مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال معرضًا آخر بعنوان "جماليات الخط العربي"، ويضم المعرض لوحات فنية للخط العربي، تجسد جماليات الحروف العربية وتنوع أساليبها، ويهدف المعرض إلى تعريف الزوار بجماليات الخط العربي وتاريخه العريق، وتشجيعهم على تقدير هذا الفن الراقي والاستمتاع به، وترسيخ الهوية الثقافية والدينية، وتشجيع الأطفال والشباب على الإبداع والتفاعل مع التراث الإسلامي الأصيل، كما ينظم جناح الأزهر طوال أيام المعرض ورشة للخط العربي يقدمها الخطاط الأزهري محمد شعبان، لكتابة صفحات من المصحف الشريف بخط النسخ.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام العاشر على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية والتنويرية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.